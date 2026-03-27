L'Exynos 1680 embarque cinq cœurs haute performance, contre quatre habituellement sur cette catégorie de puces. Le cœur principal Cortex-A720 atteint 2,9 GHz, accompagné de quatre autres cœurs du même type cadencés à 2,6 GHz. Trois cœurs Cortex-A520, limités à 1,95 GHz, prennent en charge les tâches les moins exigeantes.

Côté graphisme, Samsung intègre le GPU Xclipse 550, basé sur l'architecture RDNA 3 d'AMD. Cette évolution s'accompagne de nouvelles unités de calcul et de rendu, permettant un gain de performances pouvant atteindre 15 % par rapport à la génération précédente. La puce est capable de gérer des écrans Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz.

L'unité neuronale progresse également. Le NPU atteint 19,6 TOPS, soit une hausse de 33 % face à l'Exynos 1580, renforçant ainsi les capacités liées à l’intelligence artificielle.