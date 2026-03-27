Le géant coréen Samsung dévoile sa nouvelle puce destinée aux smartphones de milieu de gamme. Ce processeur gravé en 4 nm apporte des gains considérables en calcul, graphisme et intelligence artificielle par rapport à la précédente génération.
Samsung vient d'officialiser l'Exynos 1680, qui remplace l'Exynos 1580 lancé l'année dernière. Cette puce, fabriquée selon un procédé 4 nm amélioré développé par Samsung Foundry (vraisemblablement le SF4X), promet des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Le processeur devrait équiper le futur Galaxy A57, fraîchement officialisé aux côtés du A37. Au programme : une architecture CPU repensée avec davantage de cœurs haute performance, un GPU renforcé, un NPU dopé aux capacités d'IA et un ensemble complet de fonctionnalités modernes en matière de mémoire, photo et connectivité.
Exynos 1680 : plus de cœurs, plus de puissance, plus d’IA
L'Exynos 1680 embarque cinq cœurs haute performance, contre quatre habituellement sur cette catégorie de puces. Le cœur principal Cortex-A720 atteint 2,9 GHz, accompagné de quatre autres cœurs du même type cadencés à 2,6 GHz. Trois cœurs Cortex-A520, limités à 1,95 GHz, prennent en charge les tâches les moins exigeantes.
Côté graphisme, Samsung intègre le GPU Xclipse 550, basé sur l'architecture RDNA 3 d'AMD. Cette évolution s'accompagne de nouvelles unités de calcul et de rendu, permettant un gain de performances pouvant atteindre 15 % par rapport à la génération précédente. La puce est capable de gérer des écrans Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz.
L'unité neuronale progresse également. Le NPU atteint 19,6 TOPS, soit une hausse de 33 % face à l'Exynos 1580, renforçant ainsi les capacités liées à l’intelligence artificielle.
Mémoire, photo et connectivité : un équipement digne du haut de gamme
Le SoC est compatible avec la mémoire LPDDR5X et le stockage UFS 4.1, des standards généralement associés à des puces plus haut de gamme comme l’Exynos 2600 ou le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. De quoi améliorer les temps de chargement, fluidifier le multitâche et accélérer le traitement des contenus photo et vidéo.
Le processeur de signal d’image (ISP) évolue également. Il améliore le niveau de détail, affine le rendu des couleurs et renforce le contraste. La gestion du bruit en conditions de faible luminosité a été optimisée par rapport à la génération précédente. La plateforme prend en charge des capteurs allant jusqu’à 200 mégapixels, ainsi que l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde, avec HDR 10 bits pour la photo et la vidéo.
Côté connectivité, le modem 5G intégré permet d’atteindre jusqu’à 5,1 Gbit/s en téléchargement et 1,28 Gbit/s en envoi sur les réseaux sub-6 GHz. En 4G LTE, les débits peuvent grimper à 1,2 Gbit/s en réception et 211 Mbit/s en émission. L’Exynos 1680 devient la première puce de la gamme à prendre en charge le Bluetooth 6.1. GPS (compatible avec d'autres systèmes GNSS), Wi-Fi 6E, NFC et USB 2.0 Type-C sont également de la partie, de quoi répondre aux usages actuels sans compromis.