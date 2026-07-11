Tout se joue dans la façon de produire du froid. Sur une thermique, le compresseur de climatisation est entraîné par la courroie d'accessoires, celle qui fait aussi tourner l'alternateur et parfois la pompe à eau. Démarrer clim allumée sur un moteur déjà chaud lui impose un à-coup sévère, et si elle présente la moindre faiblesse, elle casse. C'est précisément l'erreur qui multiplie les pannes en été, au point que certains ateliers enregistrent plusieurs ruptures en trois jours.

Le compresseur d'un véhicule électrique fonctionne sur un tout autre principe : il est évidemment tout aussi électrique, sans courroie ni lien mécanique avec le moteur. Il puise dans la batterie, ce qui lui évite la pièce d'usure susceptible de céder et la durite moteur qui fissure sous la chaleur. Il peut même refroidir l'habitacle voiture à l'arrêt et coupée, là où un thermique doit obligatoirement laisser tourner son moteur.