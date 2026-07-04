Comme beaucoup d’automobilistes qui entrent dans leurs voitures en ces périodes de fortes chaleurs, le premier réflexe que vous avez après avoir effectué les réglages de sécurité est d'allumer la climatisation. C’est naturel, mais très mauvais pour la voiture. Cela use les durites du circuit et fragilise la courroie d'accessoires du moteur. Les garagistes voient affluer les pannes liées à la chaleur, avec des délais de réparation qui grimpent jusqu’à trois semaines.
Qu’est-ce qu’il y a de plus frustrant qu’une panne de climatisation sur la route des vacances ? Une panne de climatisation qui retarde le départ sur la route des vacances. Dans la plupart des pannes de moteurs en période de canicule, c’est le manque de liquide de refroidissement qui vous conduit chez le mécano, avec l'huile moteur usagée tout comme une batterie déchargée.
La température intérieure d’un habitacle dépasse parfois 40 degrés dès les premières minutes au soleil, avant même le démarrage du moteur. Le compresseur tire alors fort et très rapidement sur la courroie d'accessoires, une pièce qui fait aussi tourner l’alternateur. Cette courroie casse sous cette sollicitation brutale. Les pannes de climatisation grimpent à 3,5 fois leur fréquence habituelle en été, et les rendez-vous liés au système de refroidissement progressent de 43 % sur la même période.
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Le compresseur tire sur la courroie d'accessoires dès le démarrage
Le compresseur de climatisation tire fort et très rapidement sur la courroie d’accessoire dès sa mise en route sur un moteur chaud. « Si elle a une faiblesse, elle casse », a déclaré un garagiste interrogé par notre confrère France 3 Nouvelle-Aquitaine pendant le dernier épisode de canicule fin juin. Cette même courroie fait aussi tourner l’alternateur et, sur certains véhicules, la pompe à eau ou la pompe de direction assistée. Quatre ruptures de cette pièce se sont produites en trois jours dans son atelier pendant cette période.
La chaleur dilate par ailleurs les durites du circuit de climatisation, jusqu’à provoquer une fuite du fluide réfrigérant. Ce type de fuite touche de nombreux véhicules et coupe le fonctionnement de la climatisation au moment où on en a le plus besoin. Parfois, c’est un joint de culasse défectueux qui immobilise la voiture avec une facture nettement supérieure à un simple appoint de liquide.
Ces gestes et vérifications essentiels pour éviter la panne de clim
Ouvrez vos portes et vos fenêtres une trentaine de secondes avant de démarrer pour chasser l’air surchauffé de l’habitacle avant la mise en route du moteur. Cette recommandation vient de l’ADAC, l’équivalent allemand de l’Automobile Club en France, dont les études sur l’entretien automobile font référence en Europe. Vous pouvez également ouvrir la vitre avant et la portière arrière opposée pendant une dizaine de fois assez rapidement. Vous créerez ainsi une dépression et expulserez l'air chaud. Roulez ensuite quelques minutes fenêtres ouvertes avant de rallumer la climatisation à une température raisonnable, jamais sous les 20 degrés. Vous ménagez ainsi votre moteur et consommez moins de carburant.
Contrôlez le liquide de refroidissement moteur éteint et froid, pour repérer une éventuelle dégradation. S’il est marron, il faut faire une vidange, alors que tout va bien s'il est vert ou rose. Idem pour le niveau, qui doit toujours se situer entre le minimum et le maximum, surtout avant un long trajet.
Enfin, vérifiez aussi la pression de vos pneus au même moment, avec un avis du garagiste en cas de doute.