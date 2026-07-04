Qu’est-ce qu’il y a de plus frustrant qu’une panne de climatisation sur la route des vacances ? Une panne de climatisation qui retarde le départ sur la route des vacances. Dans la plupart des pannes de moteurs en période de canicule, c’est le manque de liquide de refroidissement qui vous conduit chez le mécano, avec l'huile moteur usagée tout comme une batterie déchargée.

La température intérieure d’un habitacle dépasse parfois 40 degrés dès les premières minutes au soleil, avant même le démarrage du moteur. Le compresseur tire alors fort et très rapidement sur la courroie d'accessoires, une pièce qui fait aussi tourner l’alternateur. Cette courroie casse sous cette sollicitation brutale. Les pannes de climatisation grimpent à 3,5 fois leur fréquence habituelle en été, et les rendez-vous liés au système de refroidissement progressent de 43 % sur la même période.

