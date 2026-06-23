En Europe, le tableau est plus contrasté. En cas de pollution au NO2 (dioxyde d’azote, pas d’ozone comme chez nous), Madrid applique un protocole par scénarios : vitesse limitée à 70 km/h sur le boulevard circulaire M-30 et ses accès, stationnement réservé aux véhicules Zero ou Eco dans certains cas, puis restrictions renforcées si l’épisode s’aggrave.

À Bruxelles, la capitale est déjà largement limitée à 30 km/h en temps normal. En cas de pic de pollution aux microparticules et dioxyde d’azote, le plan smog peut ajouter des mesures ciblées : 90 km/h sur le ring, 50 km/h sur certaines voiries rapides, contrôles renforcés et transports publics gratuits selon le niveau d’alerte. Pas de passe-droit particulier pour les électriques, donc, mais une logique de réduction globale du trafic et des vitesses.

Il existe pourtant un contre-exemple intéressant : l’Autriche. Sur certains tronçons soumis aux limitations environnementales IG-L, les véhicules 100 % électriques ou à hydrogène dotés de plaques vertes peuvent être exemptés si la signalisation le prévoit. Là-bas, le zéro émission local peut donc, dans certains cas, rouler plus vite que le thermique.

Hors d’Europe, beaucoup de mégapoles préfèrent carrément trier l’accès à la route. Mexico exempte ainsi les véhicules électriques et hybrides de son programme antipollution Hoy No Circula. Pékin peut pour sa part déclencher une circulation alternée lors des alertes rouges et bannir les véhicules les plus polluants. Santiago du Chili ajoute des chiffres de plaques interdits lors des épisodes sévères. Enfin, Delhi cible surtout les véhicules anciens ou aux normes les plus polluantes.