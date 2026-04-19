En 2021, environ 40 000 personnes mouraient prématurément chaque année en France à cause de la pollution de l'air, selon Santé publique France. Elle favorise l'asthme, les cancers du poumon et les pathologies cardiovasculaires. À Lyon, les émissions d'oxydes d'azote liées au trafic avaient baissé de 17 % entre 2018 et 2021 dans le périmètre ZFE. À Londres, les concentrations de dioxyde d'azote ont reculé de 44 % depuis 2019. Pour l'ONG Respire, la suppression des ZFE sacrifie la santé publique sur l'autel de considérations de court terme.

Sur le plan juridique, la France a déjà été condamnée en 2020 à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre pour insuffisance d'actions contre la pollution de l'air, puis à nouveau par la Cour de justice de l'Union européenne en 2022 pour dépassement des seuils.

Atmo France alerte sur la menace que fait peser la suppression des ZFE sur la capacité de la France à consolider la levée de ce contentieux, et sur l'atteinte des objectifs européens à l'horizon 2030. Le coût de la pollution de l'air était estimé à 100 milliards d'euros par an par le Sénat dès 2015, et à 28 milliards pour la seule Île-de-France selon Airparif en 2024. Placer des panneaux au bord des routes n'efface en rien l'ardoise.

On peut toujours prendre des mesures ponctuelles de circulation alternée, comme avant 2018. Mais on ne peut plus interdire systématiquement l'accès à un véhicule trop polluant. Aucune contrainte environnementale n'est désormais possible sans un accompagnement financier et une faisabilité technique garantie dès le départ.

La transition vers la voiture électrique continuera, portée par le calendrier européen de 2035 et les investissements déjà engagés par Renault, Stellantis et Volkswagen. Mais Atmo France prévient que la France fragilise sa capacité à tenir ses engagements européens sur la qualité de l'air, et l'ONG Respire anticipe de nouvelles condamnations juridiques et des amendes records.