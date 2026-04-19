Le 15 avril 2026, le Sénat a adopté à 224 voix contre 100 la loi de simplification de la vie économique, au lendemain d'un vote de l'Assemblée nationale à 275 voix contre 225. Ce texte entérine la suppression des zones à faibles émissions, les fameuses ZFE, un dispositif né en 2019 pour réduire la pollution urbaine en bannissant les véhicules les plus anciens des grandes agglomérations.
Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Nice, Reims, Rouen, Nancy, Saint-Étienne : toutes ces villes avaient mis en place des restrictions de circulation ciblant les véhicules classés Crit'Air 3, 4 et 5. Ces ZFE visaient à interdire aux voitures les plus polluantes l'accès aux centres urbains denses, pour améliorer la qualité de l'air et accélérer, par contrainte progressive, le passage à des véhicules moins polluants.
La loi Climat et résilience de 2021avait étendu ce dispositif à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Toutes ces interdictions sautent désormais d'un coup, ainsi que les projets d'extension autour de Paris, de Lyon, de Rouen et de Marseille.
Une mesure introduite par amendement, contre l'avis du Gouvernement, par une coalition de droite et d'extrême droite. Et qui disparaît sans solution de remplacement.
Une mesure environnementale qui vire au sujet politique explosif
Pour Renaud Dély, éditorialiste à franceinfo, interdire aux véhicules les plus polluants de circuler dans les grandes agglomérations pour lutter contre la pollution de l'air et ses effets sur la santé publique relevait d'une évidence de bon sens, aujourd'hui enterrée. De nombreuses métropoles européennes, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, ont adopté des mesures similaires depuis une vingtaine d'années. Le continent compte aujourd'hui plus de 300 zones de ce type, de Milan à Londres en passant par Cologne ou Varsovie.
En France, le dispositif n'a jamais trouvé sa vitesse de croisière. Les reports, dérogations et aménagements se sont multipliés selon les types de véhicules ou la taille des agglomérations, jusqu'à rendre le dispositif incompréhensible. À Paris, la municipalité promettait en 2019 une capitale sans diesel pour les Jeux olympiques de 2024. L'interdiction des Crit'Air 3 a été repoussée à trois reprises avant d'être officiellement activée au 1er janvier 2025, et depuis lors, aucun automobiliste n'a été verbalisé, faute de radars de vidéo-verbalisation opérationnels. Cette période pédagogique sans fin a décrédibilisé totalement la mesure.
Forcément, l'incompréhension a laissé place à la colère… politique. Pierre Meurin, député RN, a fustigé la déconnexion du Gouvernement. Pour lui, demander aux Français d'acheter des véhicules électriques à 40 000 euros relevait de l'absurde. L'association 40 millions d'automobilistes a salué de son côté une victoire historique, dénonçant depuis dix ans une bombe sociale pour des millions de conducteurs sans les moyens de changer de véhicule. Des griefs réels, donc, mais qui n'ont pas trouvé écho dans la suppression totale des ZFE, par amendement sans filet, et qui ne règle rien de ce qui a produit la crise.
Le vote signe la fin du dispositif des ZFE, mais ne règle pas le problème
Emmanuel Macron annonçait à Marseille en septembre 2022 que ce quinquennat serait écologique ou ne serait pas, lors d’un déplacement consacré à la planification écologique et aux transports. La suppression des ZFE répond à cette promesse dans sa dimension sociale, avec une transition écologique pensée sans restrictions de circulation en ville jugées trop contraignantes pour les automobilistes.
Le projet de loi de simplification de la vie économique ne prévoyait pas, à l'origine, de toucher aux ZFE. On vient de le voir, les groupes LR et RN ont introduit la mesure à l'Assemblée nationale en cours de discussion, contre la volonté du Gouvernement. Ce dernier avait tenté de transformer l'obligation nationale en libre choix laissé aux collectivités. L'amendement a été rejeté à 192 voix contre 149, en conservant l'article de suppression radicale.
Renaud Dély y lit l'échec d'une méthode politique fondée sur de grandes ambitions proclamées haut et fort, suivies de textes trop complexes et trop modestes.
Mais tout n'est pas joué, il reste le recours devant le Conseil constitutionnel, annoncé par des groupes socialistes, écologistes et centristes. L'article supprimant les ZFE pourrait être censuré comme cavalier législatif, son lien avec la simplification de la vie économique étant jugé trop ténu par plusieurs juristes. Le rapporteur Stéphane Travert (EPR) a prévenu qu'un projet de loi dédié sera nécessaire pour réformer les ZFE.
Même les partisans de la suppression anticipent donc un retour du sujet. Mais entre-temps, le signal politique a déjà produit ses effets sur le marché automobile.
Voiture électrique : une transition fragilisée sans contrainte
Au-delà de leur fonction sanitaire, les ZFE ont influencé les décisions d'achat. Pour beaucoup d'automobilistes, passer à l'électrique n'était pas un choix idéologique, mais une obligation pratique pour continuer à accéder aux zones où ils travaillaient ou se soignaient.
Leur suppression a immédiatement semé le doute sur le marché des véhicules électriques, et ont entraîné hésitations et révisions de projets chez les acheteurs comme chez les investisseurs. Renault, Stellantis et Volkswagen ont massivement investi dans leur virage électrique en anticipant une montée en puissance des contraintes réglementaires locales. L'Europe n'a pas bougé d'un iota son calendrier, la vente de véhicules thermiques neufs sera interdite en 2035.
Mais entre cet objectif industriel et la réalité du marché français, les ZFE donnaient une raison tangible de changer de véhicule. Sans elles, le passage à l'électrique ne peut pas se faire sans les aides financières et sur la baisse progressive des prix. Alors certes, ce sont des mesures d'encouragement, mais bien plus lentes et bien plus vulnérables aux arbitrages budgétaires annuels que ne l'était une obligation réglementaire de proximité.
Comment la France répond aux conséquences de la pollution et gère le risque juridique
En 2021, environ 40 000 personnes mouraient prématurément chaque année en France à cause de la pollution de l'air, selon Santé publique France. Elle favorise l'asthme, les cancers du poumon et les pathologies cardiovasculaires. À Lyon, les émissions d'oxydes d'azote liées au trafic avaient baissé de 17 % entre 2018 et 2021 dans le périmètre ZFE. À Londres, les concentrations de dioxyde d'azote ont reculé de 44 % depuis 2019. Pour l'ONG Respire, la suppression des ZFE sacrifie la santé publique sur l'autel de considérations de court terme.
Sur le plan juridique, la France a déjà été condamnée en 2020 à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre pour insuffisance d'actions contre la pollution de l'air, puis à nouveau par la Cour de justice de l'Union européenne en 2022 pour dépassement des seuils.
Atmo France alerte sur la menace que fait peser la suppression des ZFE sur la capacité de la France à consolider la levée de ce contentieux, et sur l'atteinte des objectifs européens à l'horizon 2030. Le coût de la pollution de l'air était estimé à 100 milliards d'euros par an par le Sénat dès 2015, et à 28 milliards pour la seule Île-de-France selon Airparif en 2024. Placer des panneaux au bord des routes n'efface en rien l'ardoise.
On peut toujours prendre des mesures ponctuelles de circulation alternée, comme avant 2018. Mais on ne peut plus interdire systématiquement l'accès à un véhicule trop polluant. Aucune contrainte environnementale n'est désormais possible sans un accompagnement financier et une faisabilité technique garantie dès le départ.
La transition vers la voiture électrique continuera, portée par le calendrier européen de 2035 et les investissements déjà engagés par Renault, Stellantis et Volkswagen. Mais Atmo France prévient que la France fragilise sa capacité à tenir ses engagements européens sur la qualité de l'air, et l'ONG Respire anticipe de nouvelles condamnations juridiques et des amendes records.
Les grandes lignes de l'histoire des ZFE
Crit’Air est une classification nationale qui attribue une vignette aux véhicules selon leur niveau d’émissions de polluants atmosphériques (notamment NOx et particules), en fonction du type de motorisation et de la norme Euro. Plus le chiffre est élevé (3, 4, 5), plus le véhicule est ancien et généralement plus émetteur, ce qui en fait une cible prioritaire des restrictions. Les collectivités s’en servent pour définir, par arrêté, quels véhicules peuvent circuler dans une zone donnée à certaines dates ou horaires. Le système permet aussi d’appliquer des règles simples à contrôler (vignette visible, catégorie déterminable) plutôt que de mesurer les émissions en temps réel.Comment fonctionne une ZFE (zone à faibles émissions) d’un point de vue réglementaire, et qui décide des règles ?
Une ZFE est un périmètre défini localement où l’accès peut être limité selon la catégorie Crit’Air, avec des calendriers, des exemptions et des modalités de contrôle fixés par la collectivité. Le cadre national fixe les obligations ou possibilités (par exemple selon la taille de l’agglomération), mais la mise en œuvre concrète repose sur des décisions locales. En pratique, les différences d’horaires, de dérogations et de phases de transition peuvent varier fortement d’une métropole à l’autre. Cette variabilité peut rendre le dispositif difficile à comprendre pour les automobilistes, surtout en cas de déplacements entre villes.Qu’est-ce qu’un “cavalier législatif” et pourquoi le Conseil constitutionnel peut censurer une suppression votée par amendement ?
Un cavalier législatif est une disposition ajoutée dans une loi sans lien suffisant avec l’objet du texte en discussion, typiquement via un amendement. Le Conseil constitutionnel peut censurer ce type d’ajout au nom des règles de procédure parlementaire et de la clarté du débat législatif. L’enjeu n’est pas de juger le fond de la mesure, mais la cohérence du véhicule législatif utilisé. Si la suppression d’un dispositif environnemental est jugée trop éloignée d’une loi centrée sur la simplification économique, l’article concerné peut être annulé, même s’il a été adopté par les deux chambres.