Android Auto sollicite beaucoup les téléphones, ce qui peut provoquer des surchauffes par temps chaud. Il existe heureusement quelques gestes simples pour éviter cela.
Android Auto reste toujours très populaire malgré quelques bugs. Google a récemment travaillé sur de nombreuses innovations pour le service : interface adaptative, navigation plus immersive, widgets et bien plus encore.
De plus en plus utile et complet, Android Auto en demande beaucoup à votre smartphone que ce soit pour la navigation, le streaming, le transfert de données… Le problème ? Cela peut entraîner des surchauffes. Pas de panique, on vous explique comment les empêcher dans cet article.
1. Passez en mode filaire
Vous utilisez le mode sans fil d’Android Auto ? Ce mode est, certes, bien pratique mais il met votre téléphone à rude épreuve en utilisant en même temps le Wi-Fi et le Bluetooth. Quand il fait chaud dehors, privilégiez plutôt une connexion filaire. Et tant qu’à faire, misez sur un câble de qualité : un fil endommagé peut entraîner des surconsommations d’énergie et faire un peu trop grimper la température.
2. Désactivez la charge rapide
La charge rapide, c’est bien pratique, mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles votre smartphone finit en PLS. Pour éviter la surchauffe, passez en mode charge lente pour alimenter votre appareil. Un petit geste qui améliorera aussi la santé de votre batterie sur le long terme.
3. Éteignez votre écran et ôtez votre coque de portable
Pourquoi garder votre écran allumé quand celui d’Android Auto l’est déjà ? Pour éviter que votre appareil ne consomme trop et ne se mette à chauffer, éteignez votre écran. Pensez également à ôter votre étui de portable si vous vous apprêtez à faire un long trajet, en particulier s'il est épais. Simple mais efficace.
4. Ne gardez que le strict nécessaire
Vous prenez la route ? Avant de partir, triez ce qui tourne en arrière-plan sur votre téléphone : vous n’aurez probablement pas besoin de vos réseaux sociaux, de vos jeux ou de vos services de shopping en conduisant. Profitez-en aussi pour télécharger vos cartes en avance afin d'éviter que votre app de navigation consomme trop de données lors du trajet.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces
5. Donnez un peu d’air frais à votre smartphone
C’est du bon sens, mais quand il fait chaud, un petit filet d’air frais sur votre téléphone peut faire toute la différence. Investissez dans un support qui se fixe sur l’aération de votre voiture et orientez la clim sur votre appareil. Il vous en sera grandement reconnaissant.