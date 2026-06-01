Vous prenez la route ? Avant de partir, triez ce qui tourne en arrière-plan sur votre téléphone : vous n’aurez probablement pas besoin de vos réseaux sociaux, de vos jeux ou de vos services de shopping en conduisant. Profitez-en aussi pour télécharger vos cartes en avance afin d'éviter que votre app de navigation consomme trop de données lors du trajet.