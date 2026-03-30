Un utilisateur a récemment lancé le signal d'alarme sur Reddit : les titres stockés en local n'apparaissent plus dans ses playlists Spotify quand il les consulte depuis l'écran de sa voiture. Pourtant, ces mêmes morceaux restent parfaitement accessibles et lisibles sur son téléphone. Plusieurs internautes ont confirmé vivre exactement la même situation, sur des véhicules et des appareils différents.

Notez que le bug ne touche pas la lecture en elle-même. Si l'utilisateur lance un morceau local depuis son smartphone, celui-ci se joue sans accroc. En revanche, impossible de le voir figurer dans la liste affichée sur l'écran embarqué. Un détail supplémentaire intrigue : les pochettes d'albums manquent également sur l'écran principal d'Android Auto, alors qu'elles continuent d'apparaître normalement dans le widget de tâche. Étrange…

Les personnes affectées précisent que tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a deux semaines environ. Le dysfonctionnement semble donc assez récent.