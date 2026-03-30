Des utilisateurs signalent la disparition inexpliquée de morceaux stockés localement dans leurs playlists Spotify sur Android Auto. Des titres pourtant toujours présents et parfaitement lisibles sur leur smartphone.
Spotify permet d'intégrer des fichiers musicaux stockés directement sur un téléphone au sein de playlists classiques. Une fonction bien pratique pour mixer morceaux en streaming et titres personnels. Sauf que depuis quelques semaines, certains automobilistes rencontrent un problème inhabituel : ces morceaux locaux disparaissent purement et simplement de l'affichage lorsqu'ils parcourent leurs playlists via Android Auto. Le phénomène reste limité pour l'instant, mais plusieurs témoignages concordants émergent sur différents forums.
Spotify sur Android Auto : des morceaux bien présents… mais invisibles à l’écran
Un utilisateur a récemment lancé le signal d'alarme sur Reddit : les titres stockés en local n'apparaissent plus dans ses playlists Spotify quand il les consulte depuis l'écran de sa voiture. Pourtant, ces mêmes morceaux restent parfaitement accessibles et lisibles sur son téléphone. Plusieurs internautes ont confirmé vivre exactement la même situation, sur des véhicules et des appareils différents.
Notez que le bug ne touche pas la lecture en elle-même. Si l'utilisateur lance un morceau local depuis son smartphone, celui-ci se joue sans accroc. En revanche, impossible de le voir figurer dans la liste affichée sur l'écran embarqué. Un détail supplémentaire intrigue : les pochettes d'albums manquent également sur l'écran principal d'Android Auto, alors qu'elles continuent d'apparaître normalement dans le widget de tâche. Étrange…
Les personnes affectées précisent que tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a deux semaines environ. Le dysfonctionnement semble donc assez récent.
Des utilisateurs démunis face à un bug persistant
Les utilisateurs touchés ont tenté plusieurs pistes pour résoudre le problème. Réinstallation complète d'Android Auto, effacement des données de l'application, reconstruction manuelle des playlists : rien n'y fait. Les fichiers locaux restent obstinément absents de l'interface automobile.
Le nombre de signalements demeure relativement faible pour l'instant, ce qui complique quelque peu l'identification de la cause. En l'état, impossible donc de déterminer si le coupable est Spotify ou bien Android Auto. Les deux entreprises n'ont pas encore communiqué sur le sujet. De plus, les tentatives de résolution manuelles des utilisateurs touchés par ce problème n'ont, pour le moment du moins, donné aucun résultat.