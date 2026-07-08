C'est acté, Nintendo mettra fin aux serveurs de Mario Kart Tour en septembre prochain. Une fermeture qui signe la disparition d'un jeu mobile lancé en 2019, mais qui relance aussi un débat de fond : que devient réellement un jeu vidéo lorsque tout dépend de serveurs distants et d'une boutique numérique ?
Lancé en septembre 2019 sur iOS et Android, Mario Kart Tour s'apprête à franchir la ligne d'arrivée pour de bon. Nintendo a confirmé (via Resetera) que les serveurs du jeu mobile (qui avait dépassé les 200 millions de téléchargements en 2021) seront définitivement fermés le 30 septembre 2026. Après avoir cessé de recevoir du nouveau contenu en 2023, le titre continuait jusqu'ici de fonctionner avec des saisons recyclées. Dans quelques semaines, il ne sera tout simplement plus possible d'y jouer.
La nouvelle n'a rien d'étonnant. Les jeux-service ont une durée de vie limitée, et les titres mobiles sont particulièrement exposés à ce phénomène. Mais cette fermeture illustre aussi une réalité qui dépasse largement le cadre des smartphones.
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Quand un jeu disparaît, il ne reste plus grand-chose
Comme d'autres titres avant lui, le cas de Mario Kart Tour est révélateur. Une fois les serveurs arrêtés, le jeu devient inexploitable, malgré les heures passées par les joueurs... et parfois les sommes investies dans ses achats intégrés.
Le phénomène n'est évidemment pas nouveau, et de nombreux jeux multijoueurs (mais pas seulement) ont déjà connu le même destin. La différence, c'est que cette logique pourrait progressivement s'étendre à des productions de plus en plus nombreuses, y compris sur consoles.
Récemment, PlayStation a confirmé sa volonté d'accélérer la transition vers un catalogue exclusivement numérique à l'horizon 2028. Xbox pourrait lui aussi faire l'impasse sur le jeu vidéo « physique » avec sa future Helix. Une stratégie qui pose aussitôt la question de la conservation des œuvres et de la maîtrise qu'ont réellement les joueurs sur leurs achats.
Le tout numérique, une liberté en moins pour les joueurs ?
Bien qu'offrant un confort indéniable, contrairement à un jeu physique, une version numérique ne peut ni être revendue, ni prêtée à un proche. Aussi, le marché de l'occasion disparaît de fait, tandis que les boutiques en ligne deviennent les seules à fixer les prix.
À cela s'ajoute une autre interrogation, plus fondamentale : qu'advient-il d'un jeu lorsque son éditeur décide que celui-ci n'a plus vocation à exister ? Mario Kart Tour en apporte une énième illustration concrète. Le 30 septembre prochain, il ne sera pas simplement retiré des stores, puisqu'il cessera d'exister pour ses joueurs. L'application restera accessible jusqu'au 13 janvier 2027, mais uniquement pour visualiser ses statistiques.
Récemment, Sony (encore lui !) confirmait que des centaines de films distribués par Studio Canal disparaîtront définitivement des bibliothèques des utilisateurs à compter du 1er septembre prochain, en raison de l’expiration d’un accord de licence. Et ce, même s’ils avaient été achetés.
Le jeu mobile de Nintendo ne constitue pas un cas isolé, mais plutôt un aperçu de ce que pourrait devenir une industrie entièrement dématérialisée, et qui pourrait devenir réalité dès la prochaine génération de PlayStation et Xbox.