Lancé en septembre 2019 sur iOS et Android, Mario Kart Tour s'apprête à franchir la ligne d'arrivée pour de bon. Nintendo a confirmé (via Resetera) que les serveurs du jeu mobile (qui avait dépassé les 200 millions de téléchargements en 2021) seront définitivement fermés le 30 septembre 2026. Après avoir cessé de recevoir du nouveau contenu en 2023, le titre continuait jusqu'ici de fonctionner avec des saisons recyclées. Dans quelques semaines, il ne sera tout simplement plus possible d'y jouer.