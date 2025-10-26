Le 20 janvier 2026 (à 16 heures en France), les serveurs du jeu Les Sims Mobile s’éteindront définitivement. À cette date, toute progression sera effacée et l’accès au jeu définitivement supprimé. Rappelons que le jeu bénéficiait d'une maintenance limitée depuis quelques mois déjà.

EA estime visiblement que le maintien de la version mobile des Sims n’est plus économiquement viable. Les joueurs devront donc se résoudre à voir disparaître, en un instant, leur maison virtuelle ainsi que l’ensemble des objets acquis, y compris ceux obtenus via des microtransactions.

Contrairement aux jeux vidéo au format physique, que l’on possède réellement, Les Sims Mobile rappelle à nouveau la cruelle la fragilité du tout numérique, avec des contenus qui peuvent nous être définitivement retirés en un clic.