Née il y a 25 ans, la saga Les Sims a bercé plusieurs générations de joueurs, d'abord sur PC, ensuite sur consoles, et depuis quelques années sur nos indispensables smartphones.
Véritable icône du jeu de simulation de vie, la licence Les Sims a évidemment été déclinée sur nos smartphones, et cette version s’apprête à tirer sa révérence. Lancé en 2018, le titre d’EA fermera définitivement ses serveurs en janvier prochain. Une page se tourne pour les adeptes de cette version nomade, qui auront façonné des milliers de vies virtuelles, désormais promises à un dernier adieu numérique.
EA dévoile la feuille de route des Sims Mobile
« Après sept ans et plus de cinquante mises à jour, l'équipe The Sims Mobile a une nouvelle importante à vous annoncer. Il s'agira de la dernière mise à jour pour The Sims Mobile », explique Electronic Arts sur le site officiel du jeu.
Depuis le 20 octobre, les achats in-app sont désactivés, et les joueurs sont invités à utiliser leur monnaie virtuelle encore disponible. Dès le lendemain, le jeu était délisté des boutiques Play Store et App Store, mais il reste jouable (et téléchargeable) pour ceux qui l’avaient déjà installé auparavant.
Extinction des feux prévue pour le 20 janvier 2026
À compter du 6 janvier 2026, tous les objets issus des modes « Create a Sim » et « Build » seront accessibles gratuitement à l’ensemble des joueurs. Une ultime attention d’EA envers la communauté, qui pourra ainsi profiter librement de tout le contenu du jeu avant la fermeture définitive de Les Sims Mobile.
Le 20 janvier 2026 (à 16 heures en France), les serveurs du jeu Les Sims Mobile s’éteindront définitivement. À cette date, toute progression sera effacée et l’accès au jeu définitivement supprimé. Rappelons que le jeu bénéficiait d'une maintenance limitée depuis quelques mois déjà.
EA estime visiblement que le maintien de la version mobile des Sims n’est plus économiquement viable. Les joueurs devront donc se résoudre à voir disparaître, en un instant, leur maison virtuelle ainsi que l’ensemble des objets acquis, y compris ceux obtenus via des microtransactions.
Contrairement aux jeux vidéo au format physique, que l’on possède réellement, Les Sims Mobile rappelle à nouveau la cruelle la fragilité du tout numérique, avec des contenus qui peuvent nous être définitivement retirés en un clic.