L’annonce officielle, faite par NextBeat, la société désormais en charge du jeu (rachetée entre-temps par Duolingo), a confirmé la fermeture définitive de Beatstar et de son spin-off Country Star.



« C’est avec une grande tristesse que nous avons pris la difficile décision d’arrêter le développement de Beatstar et Country Star », a déclaré l’équipe dans un communiqué.



Les serveurs seront débranchés à la fin du mois d’octobre, rendant le jeu totalement inaccessible. Aucune reprise, portage ou version privée ne sont prévus, et aucun projet de nouveau jeu musical n’est en cours.