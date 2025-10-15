Le rideau tombera le 31 octobre 2025 pour Beatstar, le jeu de rythme mobile qui aura fait vibrer plus de 60 millions de joueurs à travers le monde. L’annonce de sa fermeture a provoqué une vague de nostalgie dans la communauté, marquant la fin d’une aventure musicale unique, lancée en 2021.
Développé par Space Ape Games en partenariat avec Supercell (Clash of Clans, Brawl Stars), Beatstar a su séduire un large public grâce à un concept simple, mais redoutablement efficace : appuyer au bon moment sur l’écran au rythme de morceaux célèbres, à la manière d’un Guitar Hero miniature. En 2023, le jeu revendiquait déjà plus de 60 millions de joueurs, consolidant sa place parmi les grands succès du jeu mobile musical.
Une fermeture prévue pour le 31 octobre
L’annonce officielle, faite par NextBeat, la société désormais en charge du jeu (rachetée entre-temps par Duolingo), a confirmé la fermeture définitive de Beatstar et de son spin-off Country Star.
« C’est avec une grande tristesse que nous avons pris la difficile décision d’arrêter le développement de Beatstar et Country Star », a déclaré l’équipe dans un communiqué.
Les serveurs seront débranchés à la fin du mois d’octobre, rendant le jeu totalement inaccessible. Aucune reprise, portage ou version privée ne sont prévus, et aucun projet de nouveau jeu musical n’est en cours.
En France, Beatstar n’a jamais atteint le statut de phénomène de masse, mais il disposait d’une communauté active et fidèle. Des groupes comme Beatstar France sur Facebook témoignent d’un réel engouement chez les amateurs de jeux musicaux, qui partageaient scores, classements et astuces. Le jeu figurait d’ailleurs régulièrement dans le top 100 des jeux de rythme sur les boutiques mobiles françaises, sans toutefois rivaliser avec des mastodontes comme Piano Tiles ou Just Dance Now.
Comment être remboursé des achats dans l'application ?
Jusqu’à la fermeture, les utilisateurs peuvent continuer à jouer et à dépenser la monnaie virtuelle déjà acquise.
Cependant, les achats directs ont été désactivés, et un remboursement est proposé pour les dépenses effectuées entre le 18 juillet et le 18 août 2025. Les demandes doivent être adressées via le portail de support avant le 31 octobre.
Avec sa fermeture, Beatstar tourne une page importante du jeu musical sur mobile. Son mélange d’interface épurée, de défis musicaux rythmés et de playlists actualisées en faisait l’un des titres les plus raffinés du genre.
Sa disparition laisse un vide que peu de jeux semblent aujourd’hui prêts à combler, à l'exception d'un certain SuperStar: Music Game, que des joueurs annoncent déjà comme son jumeau.