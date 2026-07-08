Donald Mutti, professeur d’optométrie à l’université d’État de l’Ohio, a suivi le développement oculaire de plusieurs milliers d’enfants pendant plus de vingt ans pour mesurer un lien entre myopie et travail de près, comme la lecture sur téléphone. Son équipe n’a trouvé aucun lien direct. Le temps passé à l’extérieur, en revanche, protège la vue. La lumière naturelle stimule une libération de dopamine par la rétine, un mécanisme qui influence le développement de l’œil. En France, une heure d’écran supplémentaire par jour accroît le risque de myopie chez les enfants, selon une méta-analyse récente. Ce risque grimpe encore chez les enfants qui jonglent entre plusieurs appareils au cours de la journée.

Le chirurgien orthopédiste Aurélien Aumar, de l’unité SOS Mains du CHU de Lille, observe un rajeunissement de l’âge des patients souffrant d’arthrose du pouce, une pathologie qu’il associe à l’usage répété de l’écran tactile avec les deux pouces face à face.

Mais selon Johannes Beller, professeur de sociologie médicale à l'université de Lausitz, en Allemagne, le glissement vers un travail sédentaire, centré sur les écrans, contribuerait à un déclin généralisé de la force de préhension, capacité qui prédit mieux le risque de décès prématuré que la tension artérielle. Pour évaluer la sienne, un test simple consiste à serrer une balle de tennis aussi fort que possible pendant quinze à trente secondes.

Sebastian Suggate, professeur de psychologie du développement à l'université de Ratisbonne, en Allemagne, étudie les effets des écrans sur la motricité fine chez l’enfant. Ses recherches établissent une corrélation entre un temps d'écran élevé et des compétences motrices plus faibles. Le neuropsychologue Fabrice Pastor, interrogé par Clubic sur les risques des écrans chez les jeunes, pointe également un risque accru de fatigue oculaire et de troubles de la coordination en cas d’exposition prolongée.

Sebastian Suggate conseille d'intégrer consciemment des activités manuelles au quotidien, comme la cuisine, le bricolage ou l’apprentissage d’un instrument. Lui-même pratique la menuiserie pendant ses temps libres.