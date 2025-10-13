Cette liaison dangereuse entre lecture et toilettes n'est pas nouvelle. Déjà à l'époque de nos grands-parents, des médecins avaient noté une corrélation entre le temps passé à lire le journal sur le trône et les problèmes d'hémorroïdes. Le téléphone portable n'est finalement que le successeur numérique du papier journal, mais en version bien plus addictive et chronophage.

Pas besoin de bouleverser la salle de bains : laisser le téléphone hors de portée suffit souvent à repasser sous la barre des cinq minutes, ce qui réduit la pression prolongée là où elle gêne le plus. Un minuteur discret, une routine simple et une attention à l’hydratation et aux fibres complètent l’arsenal, sans dramatiser le quotidien. En cas de douleur persistante, de saignements ou d’inconfort récurrent, une consultation permet d’écarter d’autres causes et d’adapter les soins, dans le bon ordre et sans tabou.​

La salle de bains n’a pas vocation à devenir une salle d’attente numérique : plus c’est bref, mieux c’est, et le confort s’en porte mieux, durablement. Prochaine étape utile : des études de suivi pour mesurer l’impact de petites limites de temps et, côté interfaces, des options de sobriété qui aident à refermer la parenthèse quand il le faut. Le voilà, le futur de la santé numérique !