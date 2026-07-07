NVIDIA poursuit le travail autour de G-SYNC Pulsar avec un nouveau firmware 1.1.8. Cette mise à jour concerne quatre moniteurs QHD 360 Hz et vise notamment à réduire la latence en 240 Hz, tout en améliorant l’ULMB2 en 120 Hz.
Après avoir déjà corrigé le comportement de G-SYNC Pulsar dans certaines plages de fréquence, NVIDIA continue donc de peaufiner sa technologie de réduction du flou de mouvement. La mise à jour concerne les quatre moniteurs pour le moment compatibles avec cette technologie, à savoir les Acer Predator XB273U F5, AOC AGON PRO AG276QSG2, ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV et MSI MPG 272QRF X36.
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Une nouvelle mise à jour pour G-SYNC Pulsar
Le firmware 1.1.8 n’apporte pas de bouleversements majeurs, mais plusieurs ajustements importants pour les joueurs les plus exigeants. D’après les notes relayées par NVIDIA, cette version réduit l’input lag en mode Pulsar/ULMB2 à 240 Hz. Un point loin d’être anodin pour une technologie justement pensée pour les jeux compétitifs, où la netteté en mouvement ne doit pas se payer trop cher côté réactivité.
Autre changement notable : l’ULMB2 en 120 Hz profite d’une meilleure qualité d’affichage grâce au passage à un mode Global Flash plutôt qu’un Rolling Scan. En clair, NVIDIA continue d’ajuster très finement la manière dont le rétroéclairage est piloté afin de limiter le flou perçu sans trop dégrader l’expérience.
La mise à jour ajoute également un curseur ULMB2 Pulse Width pour les modèles MSI et AOC, corrige divers bugs et introduit un contournement pour un souci gênant : dans certains cas, G-SYNC, et donc Pulsar, pouvait ne plus être disponible après la mise en veille du moniteur. NVIDIA précise toutefois que le problème ne serait pas encore entièrement réglé dans tous les scénarios, un correctif côté pilote étant toujours envisagé.
Pulsar avance par petites touches
Ce firmware 1.1.8 rappelle surtout que G-SYNC Pulsar est encore une technologie jeune. Après une précédente mise à jour consacrée au comportement de Pulsar entre 100 et 180 images par seconde, cette nouvelle version s’attaque au 240 Hz, à l’ULMB2 en 120 Hz et à quelques bugs d’usage. Rien de spectaculaire, donc, mais des corrections concrètes pour les possesseurs de ces écrans.
NVIDIA ne prévoit toujours pas, en revanche, de faire descendre Pulsar sous les 75 images par seconde. Des essais auraient été menés plus bas, jusqu’à 48 images par seconde, mais avec un scintillement jugé trop important. Même prudence pour le réglage manuel de la largeur d’impulsion en mode Pulsar, que le constructeur préfère ne pas exposer afin d’éviter davantage de flicker.
La mise à jour se récupère depuis la page dédiée de NVIDIA.Comme toujours avec un firmware d’écran, mieux vaut éviter toute interruption pendant l’installation.