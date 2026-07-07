Ce firmware 1.1.8 rappelle surtout que G-SYNC Pulsar est encore une technologie jeune. Après une précédente mise à jour consacrée au comportement de Pulsar entre 100 et 180 images par seconde, cette nouvelle version s’attaque au 240 Hz, à l’ULMB2 en 120 Hz et à quelques bugs d’usage. Rien de spectaculaire, donc, mais des corrections concrètes pour les possesseurs de ces écrans.



NVIDIA ne prévoit toujours pas, en revanche, de faire descendre Pulsar sous les 75 images par seconde. Des essais auraient été menés plus bas, jusqu’à 48 images par seconde, mais avec un scintillement jugé trop important. Même prudence pour le réglage manuel de la largeur d’impulsion en mode Pulsar, que le constructeur préfère ne pas exposer afin d’éviter davantage de flicker.