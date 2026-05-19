Plusieurs zones d’ombre demeurent pour le moment. LG n’a pas encore communiqué le prix, la connectique complète, la luminosité, le temps de réponse précis ou la compatibilité VRR. LG évoque un lancement à partir du second semestre 2026 pour son UltraGear 25G590B. Il est attendu sur certains marchés, avant une disponibilité plus large ensuite. Nous n'avons encore aucun détail sur le prix ou la disponibilité en Europe.



En attendant, LG signe surtout un symbole : le 1000 Hz n’est plus seulement une promesse ou un mode expérimental. Il devient une caractéristique native, au moins sur un écran conçu pour une niche très précise, celle du gaming compétitif.