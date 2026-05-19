La course aux hertz franchit un nouveau cap. LG vient d’annoncer l’UltraGear 25G590B, un moniteur gaming de 24,5 pouces capable d’atteindre 1000 Hz en Full HD natif. Une première revendiquée par le constructeur, qui vise ici très clairement les joueurs compétitifs et l’esport.
La nuance a son importance. Le Kilohertz commence déjà à s’installer comme un nouvel argument marketing, notamment avec NVIDIA G-SYNC Pulsar, qui promet une clarté de mouvement perçue supérieure à 1000 Hz grâce au pilotage du rétroéclairage. LG, de son côté, ne parle pas d’un équivalent perceptuel : son écran de jeu annonce bien une fréquence native de 1000 Hz en 1920 x 1080 pixels.
Un écran calibré pour les FPS compétitifs
Rien d'étonnant à constater que cet écran est présenté par LG comme un outil pensé pour les joueurs compétitifs qui misent sur la rapidité et la réactivité. Le choix d’une dalle Full HD de 24,5 pouces reste d'ailleurs apprécié dans les FPS compétitifs, car il permet de garder toute l’action dans le champ de vision sans multiplier les mouvements de tête.
Sur le papier, ce LG UltraGear 25G590B permet de rafraîchir l’image toutes les millisecondes. L’intérêt se situe surtout du côté de la latence perçue, du suivi des cibles et de la netteté dans les mouvements rapides. LG ajoute à cela une fonction Motion Blur Reduction Pro, ainsi que des options d’IA comme AI Scene Optimization et AI Sound, censées ajuster l’image ou améliorer la perception sonore selon les usages.
Une vitrine technologique, mais pas pour tout le monde
Profiter réellement de 1000 Hz ne sera cependant pas à la portée de tous. Il faudra non seulement une configuration particulièrement musclée, mais aussi des jeux capables d’atteindre un tel framerate de manière stable. Autrement dit, ce moniteur s’adresse d’abord à quelques titres esport très optimisés, avec des réglages pensés pour la performance ; on pense notamment à Counter Strike 2, Valorant, Overwatch 2 et compagnie.
Plusieurs zones d’ombre demeurent pour le moment. LG n’a pas encore communiqué le prix, la connectique complète, la luminosité, le temps de réponse précis ou la compatibilité VRR. LG évoque un lancement à partir du second semestre 2026 pour son UltraGear 25G590B. Il est attendu sur certains marchés, avant une disponibilité plus large ensuite. Nous n'avons encore aucun détail sur le prix ou la disponibilité en Europe.
En attendant, LG signe surtout un symbole : le 1000 Hz n’est plus seulement une promesse ou un mode expérimental. Il devient une caractéristique native, au moins sur un écran conçu pour une niche très précise, celle du gaming compétitif.