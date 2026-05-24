Le déploiement d'un nouveau micrologiciel concerne les quatre écrans à technologie Pulsar actuellement sur le marché.
La technologie Pulsar a été imaginée par NVIDIA pour contourner le problème de netteté rencontré du fait du phénomène de persistance rétinienne sur les mouvements rapides dans les jeux vidéo. Une technologie qui n'est pas figée et que NVIDIA continue à faire évoluer.
Pulsar est une nouvelle fois mis à jour
Il y a un mois, NVIDIA publiait un nouveau micrologiciel pour les écrans Pulsar, les Acer Predator (XB273UF5), AOC Agon Pro (AG276QSG2), ASUS ROG Strix Pulsar (XG27AQNGV) et MSI MPG (272QRFX36).
Estampillé 1.1.4, ce firmware visait le traitement des fréquences d'images faibles en « éliminant les images doubles nettes lors d'un fonctionnement à moins de 90 ips », en « corrigeant l'indicateur FPS intégré au moniteur lorsqu'il est inférieur à 90 ips » et en « ajoutant un mode stroboscopique fixe à 60 Hz pour les jeux verrouillés à 60 Hz ».
Des apports salutaires à une technologie trop souvent associée aux jeux les plus rapides : pour de nombreux usagers, Pulsar n'a d'intérêt que sur des jeux eSport où la vitesse d'animation dépasse les 200 images par seconde. Le cas de jeux de gestion ou de stratégie comme Anno 117 (voire ci-dessous) prouve pourtant le contraire.
Une procédure sans difficulté
Après le déploiement du micrologiciel 1.1.4, NVIDIA met donc à disposition des joueurs le firmware 1.1.6. Cette fois, ce sont les jeux « intermédiaires » qui sont visés par la firme américaine. Cinq changements essentiels sont évoqués :
- amélioration de G-SYNC Pulsar pour une fréquence de 100 à 180 ips,
- correction de la valeur du point blanc du moniteur dans EDID,
- correction d'un défaut de bascule automatique des entrées,
- correction d'un défaut de bascule des entrées avec câble DP80,
- correction d'un défaut de saut d'images si une seconde entrée est active.
Pour mettre à jour son moniteur, il faut toujours se connecter à la page dédiée du site officiel de NVIDIA alors que le périphérique est connecté en USB au PC. Ensuite, pas besoin d'être polytechnicien pour achever la procédure : il suffit de suivre les instructions données pas à pas.
Rappelons tout de même que, exclusive à NVIDIA, la technologie Pulsar nécessite une carte GeForce, en plus d'un des quatre moniteurs actuellement sur le marché, pour être opérationnelle.