Il y a un mois, NVIDIA publiait un nouveau micrologiciel pour les écrans Pulsar, les Acer Predator (XB273UF5), AOC Agon Pro (AG276QSG2), ASUS ROG Strix Pulsar (XG27AQNGV) et MSI MPG (272QRFX36).

Estampillé 1.1.4, ce firmware visait le traitement des fréquences d'images faibles en « éliminant les images doubles nettes lors d'un fonctionnement à moins de 90 ips », en « corrigeant l'indicateur FPS intégré au moniteur lorsqu'il est inférieur à 90 ips » et en « ajoutant un mode stroboscopique fixe à 60 Hz pour les jeux verrouillés à 60 Hz ».

Des apports salutaires à une technologie trop souvent associée aux jeux les plus rapides : pour de nombreux usagers, Pulsar n'a d'intérêt que sur des jeux eSport où la vitesse d'animation dépasse les 200 images par seconde. Le cas de jeux de gestion ou de stratégie comme Anno 117 (voire ci-dessous) prouve pourtant le contraire.