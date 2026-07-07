Dans le détail, le ThundeRobot ZERO Air 16 s'appuie sur un processeur Intel Core Ultra 7 356H, 32 Go de mémoire vive (LPDDR5) et sur une RTX 5070. Cette configuration est quasiment identique à celle du Galaxy Book 6 Ultra que nous testions sur Clubic il y a quelques mois… à un détail près : le modèle de Samsung est nettement plus lourd : 1,95 kg sur la balance.

Pour passer à 1,64 kg seulement avec cette même fiche technique, le ZERO Air 16 s'articule autour d'un châssis en fibre de carbone. Un matériau que l'on trouve assez peu sur le marché laptop, mais qui permet visiblement à l'appareil d'être à peu près aussi léger que certains PC portables gaming de 14 pouces, en dépit de son grand format de 16 pouces.