En marge des modèles RTX Spark visant eux aussi la finesse et la légèreté, le chinois ThundeRobot commence à teaser le lancement d'un PC portable gaming de 16 pouces sous RTX 5070. Jusqu'ici, rien de spectaculaire… sauf que l'appareil promet de ne pas dépasser les 1,64 kg. Ce serait la première fois qu'un grand modèle aussi puissant reste aussi léger.
Le constructeur chinois ThundeRobot a commencé à préparer le terrain pour la présentation de son ZERO Air 16. Ce PC portable gaming de 16 pouces se distingue par son poids réduit, inhabituel sur ce format et pour une configuration de ce type. Fort d'un gabarit de 16 pouces, d'un processeur Intel Core Ultra de série 3 Panther Lake et, surtout, d'une RTX Blackwell, l'appareil ne devrait en effet pas dépasser 1,64 kg si l'on en croit son constructeur.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Un grand gamer ultra léger
Dans le détail, le ThundeRobot ZERO Air 16 s'appuie sur un processeur Intel Core Ultra 7 356H, 32 Go de mémoire vive (LPDDR5) et sur une RTX 5070. Cette configuration est quasiment identique à celle du Galaxy Book 6 Ultra que nous testions sur Clubic il y a quelques mois… à un détail près : le modèle de Samsung est nettement plus lourd : 1,95 kg sur la balance.
Pour passer à 1,64 kg seulement avec cette même fiche technique, le ZERO Air 16 s'articule autour d'un châssis en fibre de carbone. Un matériau que l'on trouve assez peu sur le marché laptop, mais qui permet visiblement à l'appareil d'être à peu près aussi léger que certains PC portables gaming de 14 pouces, en dépit de son grand format de 16 pouces.
Une première à ce poids…
À titre de comparaison, l'excellent ASUS ROG Zephyrus G14 2025 pèse ainsi 7 grammes de moins seulement, tandis que le dernier Razer Blade 14 n'affiche qu'un seul et unique gramme de différence. Côté poids, le 16 pouces de ThundeRobot s'annonce donc prometteur.
Pour l'instant, le ZERO Air 16 n'est toutefois évoqué que sous la forme d'un petit teaser diffusé sur le net. L'appareil devrait néanmoins être présenté à l'occasion de l'évènement Bilibili World 2026, qui se tiendra du 10 au 12 juillet à Shanghai.
On ignore à ce stade quel sera le prix de ce gamer hyper léger et s'il sera lancé ailleurs qu'en Chine, mais ce qui nous inquiète le plus reste le TGP appliqué à sa RTX 5070. Compte tenu de la légèreté annoncée, il y a fort à parier que le système de dissipation intégré à ce modèle soit « léger », lui aussi, ce qui pourrait avoir une forte incidence sur les performances disponibles côté GPU. Affaire à suivre.