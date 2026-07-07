La barre de recherche de l'Explorateur Windows n'a jamais brillé par sa finesse sur les fichiers locaux : elle indexe partiellement, mélange les sources et s'ouvre sur un panneau beaucoup trop large pour ce qu'on lui demande. Quick Search, logiciel gratuit de Glarysoft Ltd (l'éditeur connu pour Glary Utilities), adopte une logique différente : répartir les résultats en catégories prédéfinies, afficher d'abord les fichiers qui correspondent à ce que vous cherchez, et proposer un mode minimal pour les usages rapides.

Chercher par type de fichier plutôt que par nom exact

Glarysoft Quick Search indexe les fichiers et dossiers de votre PC et les répartit en cinq catégories accessibles en un clic depuis la barre supérieure : Documents, Images, Musique, Vidéos, Programmes. Taper « conférence » dans le champ principal affiche séparément les fichiers texte, les présentations et les images qui correspondent, sans que vous ayez besoin de connaître le nom exact du fichier ni son chemin. Des filtres par extension et par répertoire permettent d'affiner les résultats si nécessaire.