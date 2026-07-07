Windows 11 mélange vos fichiers, les résultats Bing et les suggestions du Store dans le même panneau de recherche. Quick Search fait l'inverse : des résultats classés par type de fichier, sans aucun résultat web imposé par défaut.
La barre de recherche de l'Explorateur Windows n'a jamais brillé par sa finesse sur les fichiers locaux : elle indexe partiellement, mélange les sources et s'ouvre sur un panneau beaucoup trop large pour ce qu'on lui demande. Quick Search, logiciel gratuit de Glarysoft Ltd (l'éditeur connu pour Glary Utilities), adopte une logique différente : répartir les résultats en catégories prédéfinies, afficher d'abord les fichiers qui correspondent à ce que vous cherchez, et proposer un mode minimal pour les usages rapides.
Chercher par type de fichier plutôt que par nom exact
Glarysoft Quick Search indexe les fichiers et dossiers de votre PC et les répartit en cinq catégories accessibles en un clic depuis la barre supérieure : Documents, Images, Musique, Vidéos, Programmes. Taper « conférence » dans le champ principal affiche séparément les fichiers texte, les présentations et les images qui correspondent, sans que vous ayez besoin de connaître le nom exact du fichier ni son chemin. Des filtres par extension et par répertoire permettent d'affiner les résultats si nécessaire.
Par défaut, Quick Search intègre aussi une recherche Bing parmi les résultats, un comportement qui peut surprendre au premier lancement mais qui est désactivable depuis les préférences. L'indexation est rapide et ne nécessite pas de configuration particulière, contrairement à celle de Windows qui requiert parfois un passage par les options d'indexation avancées pour couvrir tous vos dossiers. La version courante est la 6.0.1.21, mise à jour en décembre 2025, compatible Windows 7 à 11.
Le mode Mini : une fenêtre de recherche flottante, toujours sous la main
L'atout le plus pratique de Quick Search est son mode Mini, accessible depuis la barre de titre de la fenêtre principale. Il réduit l'application à une petite fenêtre flottante superposable à n'importe quelle autre, depuis laquelle vous lancez une recherche sans quitter ce que vous êtes en train de faire (un comportement qui rappelle Spotlight sur macOS, mais limité aux fichiers locaux et sans prise en main particulière). L'empreinte mémoire est légère, une version portable est disponible pour les machines partagées ou les environnements sans droits d'installation. Pour les utilisateurs qui ont déjà Everything (voidtools) et qui cherchent un outil complémentaire avec une interface plus guidée et une recherche par type de contenu, Quick Search est une alternative catégorisée et plus visuelle, sans installation de pilote supplémentaire.