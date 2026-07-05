Depuis Windows 11, le clic droit dans l'Explorateur affiche un menu simplifié, les options héritées reléguées derrière « Afficher plus d'options » pour votre confort. Nilesoft Shell les restitue toutes, et permet d'aller bien plus loin.
Microsoft a pris une décision de design discutable avec Windows 11 : alléger le menu contextuel par défaut, au motif de simplicité, en renvoyant le reste derrière un sous-menu supplémentaire. Pour les utilisateurs qui connaissent leur flux de travail et savent exactement ce qu'ils veulent dans ce menu, ce clic de trop est une friction quotidienne. Nilesoft Shell ne se contente pas de restaurer l'ancien menu : il le remplace par un menu entièrement configurable, entrée par entrée, icône par icône.
Le retour en grâce du clic droit
Shell s'installe en quelques secondes via son exécutable (une étape en mode administrateur pour enregistrer l'extension, réversible par une simple désinstallation ou la commande
shell -unregister), puis fonctionne immédiatement : un clic droit dans l'Explorateur affiche le nouveau menu. La configuration passe par un fichier texte au format shell.nss, ce qui peut paraître déroutant au premier abord, mais s'avère redoutablement précis une fois la syntaxe assimilée, celle-ci étant bien documentée sur le site officiel de Nilesoft.
Vous définissez des entrées simples, des sous-menus hiérarchiques, des séparateurs, des raccourcis vers des applications ou des scripts PowerShell, et des règles conditionnelles (des entrées qui n'apparaissent que pour certains types de fichiers ou dans certains contextes, sur le bureau uniquement, dans un dossier spécifique, etc.). Chaque entrée peut être illustrée par une icône classique, un glyphe de police ou un SVG personnalisé, avec des couleurs d'accent définissables. La version 1.9.18 de mai 2026 est la version stable actuelle, compatible Windows 7 à 11 dont 24H2.
Un fichier texte comme seule configuration, sans modification système invasive
Shell fonctionne comme une extension légère qui se branche à l'Explorateur Windows, sans service en arrière-plan permanent, sans modification de DLL système, sans toucher au registre profondément. Le projet est publié sous licence MIT par Nilesoft (Moudey Hamdan) sur GitHub et se distribue aussi via WingetUI, ce qui facilite la mise à jour et la gestion sur des postes multiples. Shell existe également en version portable. Le fichier de configuration étant un simple texte versionnable, il se partage et se sauvegarde comme n'importe quel fichier de code, une propriété appréciée des développeurs et des administrateurs qui gèrent plusieurs postes (et qui n'ont généralement aucune patience pour les interfaces de personnalisation à cases à cocher).
- Personnalisation complète du menu
- Recherche et filtrage intégrés
- Support des menus imbriqués complexes