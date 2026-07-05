Le retour en grâce du clic droit

Shell s'installe en quelques secondes via son exécutable (une étape en mode administrateur pour enregistrer l'extension, réversible par une simple désinstallation ou la commande shell -unregister ), puis fonctionne immédiatement : un clic droit dans l'Explorateur affiche le nouveau menu. La configuration passe par un fichier texte au format shell.nss, ce qui peut paraître déroutant au premier abord, mais s'avère redoutablement précis une fois la syntaxe assimilée, celle-ci étant bien documentée sur le site officiel de Nilesoft.

Vous définissez des entrées simples, des sous-menus hiérarchiques, des séparateurs, des raccourcis vers des applications ou des scripts PowerShell, et des règles conditionnelles (des entrées qui n'apparaissent que pour certains types de fichiers ou dans certains contextes, sur le bureau uniquement, dans un dossier spécifique, etc.). Chaque entrée peut être illustrée par une icône classique, un glyphe de police ou un SVG personnalisé, avec des couleurs d'accent définissables. La version 1.9.18 de mai 2026 est la version stable actuelle, compatible Windows 7 à 11 dont 24H2.

Un fichier texte comme seule configuration, sans modification système invasive

Shell fonctionne comme une extension légère qui se branche à l'Explorateur Windows, sans service en arrière-plan permanent, sans modification de DLL système, sans toucher au registre profondément. Le projet est publié sous licence MIT par Nilesoft (Moudey Hamdan) sur GitHub et se distribue aussi via WingetUI, ce qui facilite la mise à jour et la gestion sur des postes multiples. Shell existe également en version portable. Le fichier de configuration étant un simple texte versionnable, il se partage et se sauvegarde comme n'importe quel fichier de code, une propriété appréciée des développeurs et des administrateurs qui gèrent plusieurs postes (et qui n'ont généralement aucune patience pour les interfaces de personnalisation à cases à cocher).