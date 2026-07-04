En mars, lors du Battery Night, Chery a dévoilé la technologie Rhino. Et ça envoie du bois : 500 kilomètres d’autonomie récupérés en huit minutes de charge et une durée de vie de 5 000 cycles. Le système 360 Safety Guardian répartit trois lignes de défense sur six scénarios de test. La cathode gagne onze pour cent de stabilité structurelle grâce à une technologie de cristaux d’expansion, tandis que le séparateur gagne vingt pour cent de résistance à la perforation grâce à un composite nanocristallin. Par ailleurs, Chery travaille avec CATL et Gotion sur ses cellules actuelles et prévoit la production de masse de batteries à état solide en 2027. Le laboratoire national de sécurité incendie, le centre CATARC New Energy et le laboratoire de sécurité des batteries de l’administration d’État pour la régulation du marché ont corédigé avec Chery un livre blanc présenté lors du même événement.

D'autres constructeurs revoient aussi leurs conditions de garantie, à commencer par NIO. L’entreprise travaille avec le fabricant de cellules CATL pour imposer une garantie obligatoire de quinze ans sur les batteries, valable pour le premier propriétaire comme pour les suivants. Selon William Li, fondateur et directeur général de NIO, des millions de véhicules électriques de première génération grossiront le marché de l’occasion d’ici 2030, au moment où leurs garanties actuelles prennent fin. Chez Tesla, la marque a introduit en décembre 2025 une garantie de dix ans sur la batterie du Model Y, avec une franchise de 500 dollars, soit environ 460 euros, en cas de remplacement.

Le marché chinois bénéficie seul de ce plan de garantie Rhino. Chery commercialise en France les modèles Omoda et Jaecoo depuis ce printemps, uniquement en versions hybrides et hybrides rechargeables. Le groupe programme 70 concessions dans l’Hexagone et annonce un objectif de 10 000 immatriculations pour sa première année. À l’échelle mondiale, Chery a vendu 2,63 millions de véhicules en 2025, dont 826 500 modèles électrifiés, en hausse de 72,5 % sur un an.