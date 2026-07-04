Chery annonce une garantie à vie sur les batteries, moteurs électriques et unités de contrôle de ses véhicules électrifiés en Chine. Le constructeur promet également un véhicule neuf en cas d’incendie causé par un défaut de batterie. La marque chinoise publie cette annonce quatre jours après l’entrée en vigueur de la norme la plus stricte au monde sur la sécurité des batteries.
Le groupe Chery vient de lancer son programme Rhino Battery Safety Assurance Plan pour ses véhicules électriques, hybrides rechargeables et à prolongateur d’autonomie. Tous les modèles vendus ou actuellement commercialisés et équipés de batteries Rhino respectent la nouvelle norme GB 38031-2025. En cas d’emballement thermique causé par un défaut de la batterie, sans intervention humaine, Chery remplace le véhicule par un modèle neuf identique sur le marché chinois. Une garantie à vie couvre par ailleurs la batterie, le moteur électrique et l’unité de contrôle pour le premier propriétaire, à condition que l’usage soit non commercial. Quatre marques du groupe, Chery, Exeed, Jetour et iCar, bénéficient de ce plan.
La sécurité des batteries et des véhicules est encadrée par deux normes anti-incendie
Deux normes nationales chinoises encadrent simultanément la sécurité des véhicules électriques depuis le 1er juillet, GB 38031-2025 pour les batteries de traction et GB 18384-2025 pour la sécurité générale du véhicule. Ensemble, elles interdisent tout feu ou toute explosion pendant les deux heures qui suivent un emballement thermique.
La fumée ne doit pas pénétrer dans l’habitacle pendant les cinq minutes après le déclenchement de l’alerte. Dans ce délai, les occupants évacuent le véhicule. Les batteries doivent aussi résister à trois impacts successifs d’une bille d’acier de 30 millimètres, projetée avec une énergie de 150 joules. Après 300 cycles de recharge rapide, ces cellules doivent conserver ce même niveau de sécurité, un critère qui prend en compte leur vieillissement.
La technologie Rhino sort des laboratoires en mars
En mars, lors du Battery Night, Chery a dévoilé la technologie Rhino. Et ça envoie du bois : 500 kilomètres d’autonomie récupérés en huit minutes de charge et une durée de vie de 5 000 cycles. Le système 360 Safety Guardian répartit trois lignes de défense sur six scénarios de test. La cathode gagne onze pour cent de stabilité structurelle grâce à une technologie de cristaux d’expansion, tandis que le séparateur gagne vingt pour cent de résistance à la perforation grâce à un composite nanocristallin. Par ailleurs, Chery travaille avec CATL et Gotion sur ses cellules actuelles et prévoit la production de masse de batteries à état solide en 2027. Le laboratoire national de sécurité incendie, le centre CATARC New Energy et le laboratoire de sécurité des batteries de l’administration d’État pour la régulation du marché ont corédigé avec Chery un livre blanc présenté lors du même événement.
D'autres constructeurs revoient aussi leurs conditions de garantie, à commencer par NIO. L’entreprise travaille avec le fabricant de cellules CATL pour imposer une garantie obligatoire de quinze ans sur les batteries, valable pour le premier propriétaire comme pour les suivants. Selon William Li, fondateur et directeur général de NIO, des millions de véhicules électriques de première génération grossiront le marché de l’occasion d’ici 2030, au moment où leurs garanties actuelles prennent fin. Chez Tesla, la marque a introduit en décembre 2025 une garantie de dix ans sur la batterie du Model Y, avec une franchise de 500 dollars, soit environ 460 euros, en cas de remplacement.
Le marché chinois bénéficie seul de ce plan de garantie Rhino. Chery commercialise en France les modèles Omoda et Jaecoo depuis ce printemps, uniquement en versions hybrides et hybrides rechargeables. Le groupe programme 70 concessions dans l’Hexagone et annonce un objectif de 10 000 immatriculations pour sa première année. À l’échelle mondiale, Chery a vendu 2,63 millions de véhicules en 2025, dont 826 500 modèles électrifiés, en hausse de 72,5 % sur un an.