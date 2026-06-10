Alors qu'en Europe, on adore toujours nos voitures thermiques, la Chine est en train de passer à l'électrique à la vitesse de l'éclair. Si bien que les voitures thermiques ont tendance à disparaître du marché de l'Empire du milieu.
Pour la première fois, le classement des dix véhicules particuliers les plus vendus au détail en Chine ne compte plus aucun modèle fonctionnant exclusivement à l'essence. En mai 2026, toutes les places sont occupées par des voitures entièrement électriques ou des hybrides rechargeables.
Ce basculement s'est opéré progressivement. En janvier, sept des dix modèles les plus vendus étaient encore des véhicules thermiques. En mars, ils n'étaient plus que cinq. En avril, seule la Geely Binyue maintenait la présence de l'essence dans ce classement. En mai, elle a disparu à son tour.
Place aux électriques, à bas le thermique
BYD l'a dit, bientôt, 80% du marché automobile chinois sera électrique. Selon les données compilées par les plateformes Autohome et Autodext, cinq modèles se partagent les premières places : la Geely Star Wish, la Tesla Model Y, la Xiaomi SU7, la Leapmotor A10 et la Li Auto i6. Les deux sources divergent légèrement pour le reste du classement, mais s'accordent sur un point : aucun moteur thermique n'y figure.
Les ventes au détail de voitures particulières ont atteint 1,51 million d'unités en mai en Chine, selon l'Association chinoise des voitures particulières. Ce chiffre représente une baisse de 22,1 % par rapport à mai 2025, même s'il est en hausse d'environ 9 % par rapport à avril 2026.
Ce sont les véhicules thermiques qui ont le plus souffert. Bien qu'ils représentent encore 37,1 % du marché en volume, ils sont à l'origine de 82 % du recul total des ventes sur un an. L'association cite notamment la hausse des prix du pétrole parmi les facteurs expliquant cette désaffection.
Les véhicules à nouvelle énergie, électriques purs et hybrides rechargeables confondus, représentent désormais 62,9 % des ventes de voitures particulières. C'est le troisième mois consécutif que cette part dépasse les 60 %.
Une différence côté concessionnaires
Il convient de préciser que l'association n'a pas publié de classement officiel des ventes au détail pour le mois de mai. Les chiffres du top 10 cités plus haut proviennent donc de sources tierces.
Du côté des ventes en gros, c'est-à-dire les livraisons des constructeurs aux concessionnaires, et non les achats effectifs des consommateurs, le tableau est quelque peu différent. BYD y domine largement. La BYD Song arrive en tête avec plus de 75 000 unités, suivie par la Tesla Model Y avec environ 54 000 unités. Plusieurs modèles BYD figurent dans le top 5.
Des véhicules thermiques apparaissent encore dans ce classement de ventes en gros, notamment la Chery Tiggo 7 et la Geely Binyue, mais en bas de tableau. Les voitures à essence n'ont donc pas disparu des usines, mais elles ne sont plus celles que les acheteurs choisissent de ramener chez eux.
Et en Europe ?
En Europe, la situation est différente. On les aime, nos vieux moteurs diesel, et la défiance de certains consommateurs face à l'électrique est notable. Toutefois, les ventes de véhicules électriques titillent les 30% en mai 2026, un chiffre qui semble à la traîne face au marché chinois.
Pour le cas particulier de la France, la Tesla Model Y se place aisément dans le top 5, le reste étant occupé par des citadines françaises.