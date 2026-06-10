BYD l'a dit, bientôt, 80% du marché automobile chinois sera électrique. Selon les données compilées par les plateformes Autohome et Autodext, cinq modèles se partagent les premières places : la Geely Star Wish, la Tesla Model Y, la Xiaomi SU7, la Leapmotor A10 et la Li Auto i6. Les deux sources divergent légèrement pour le reste du classement, mais s'accordent sur un point : aucun moteur thermique n'y figure.