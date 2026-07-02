Ce qui retient l’attention, c’est ce que ce changement dit de la trajectoire d’Apple sur la vie privée. La firme a déjà démontré qu’elle pouvait lever l’anonymat d’un alias sur demande légale, comme l’illustre l’affaire impliquant le FBI plus tôt cette année. Masquer mon e-mail fonctionne très bien comme filtre anti-spam. Pour des usages à plus fort enjeu de confidentialité, la dépendance à l’infrastructure Apple reste une limite structurelle que ni un alias ni un domaine ne peut effacer. Les utilisateurs qui s’en remettaient à cette fonctionnalité pour protéger leur identité dans des situations sensibles devraient envisager des alternatives indépendantes, comme les services de messagerie chiffrée sans lien avec leur compte Apple.