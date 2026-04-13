Google continue ses travaux sur le chiffrement côté client ou CSE (Client-Side Encryption). Pour mémoire, celui-ci se distingue du chiffrement classique en transit (TLS) que Gmail utilise par défaut. Avec ce dernier, Google peut techniquement accéder au contenu des messages depuis ses serveurs. En revanche, avec le CSE, le chiffrement s'effectue directement sur l'appareil, avant que le message ne quitte l'application. En théorie, ni Google, ni aucun intermédiaire ne peut lire le contenu. Seuls l'expéditeur et le destinataire possèdent les clés de déchiffrement.

Google a surtout simplifié au maximum l'activation du chiffrement. Lors de la rédaction d'un e-mail, il suffit d'effectuer un appui sur l'icône cadenas puis de sélectionner l'option "chiffrement supplémentaire". L'interface fonctionne comme n'importe quelle autre conversation Gmail, aucune manipulation supplémentaire n'est requise. Notons que les administrateurs IT doivent avoir activé les clients mobiles ainsi que cette fonctionnalité pour que leurs équipes puissent en bénéficier.