En fin de semaine dernière, Google a annoncé l'extension du chiffrement de bout en bout de Gmail aux applications mobiles Android et iOS. La fonctionnalité, jusqu'ici limitée à la version navigateur, est désormais intégrée nativement au sein des applications mobiles.
En octobre 2025, nous rapportions que Google avait simplifié l'envoi d'e-mails chiffrés de bout en bout depuis le navigateur Gmail, permettant aux utilisateurs professionnels de sécuriser leurs échanges vers n'importe quel destinataire. L'entreprise étend cette fonctionnalité aux smartphones et tablettes, avec une prise en charge native dans les apps iOS et Android.
Le chiffrement côté client arrive nativement sur mobile
Google continue ses travaux sur le chiffrement côté client ou CSE (Client-Side Encryption). Pour mémoire, celui-ci se distingue du chiffrement classique en transit (TLS) que Gmail utilise par défaut. Avec ce dernier, Google peut techniquement accéder au contenu des messages depuis ses serveurs. En revanche, avec le CSE, le chiffrement s'effectue directement sur l'appareil, avant que le message ne quitte l'application. En théorie, ni Google, ni aucun intermédiaire ne peut lire le contenu. Seuls l'expéditeur et le destinataire possèdent les clés de déchiffrement.
Google a surtout simplifié au maximum l'activation du chiffrement. Lors de la rédaction d'un e-mail, il suffit d'effectuer un appui sur l'icône cadenas puis de sélectionner l'option "chiffrement supplémentaire". L'interface fonctionne comme n'importe quelle autre conversation Gmail, aucune manipulation supplémentaire n'est requise. Notons que les administrateurs IT doivent avoir activé les clients mobiles ainsi que cette fonctionnalité pour que leurs équipes puissent en bénéficier.
Si le destinataire de l'email chiffré utilise l'application Gmail, le message arrive dans sa boîte de réception comme un email ordinaire. Il sera déchiffré automatiquement. S'il n'est pas utilisateur Gmail, il recevra une invitation à consulter le message via une interface web sécurisée, sans installer quoi que ce soit, ni créer de compte Google.
Encore une fois, l'entreprise américaine réserve sa messagerie sécurisée aux abonnés Workspace Enterprise Plus. Pour les internautes souhaitant pouvoir disposer librement d'une messagerie chiffrée tout aussi sécurisée, mieux vaut se tourner vers une solution européenne avec une option gratuite comme Proton ou Tuta.