Le FBI a adressé une assignation à Apple. La firme de Cupertino a transmis les données associées au compte. L'adresse anonymisée était rattachée à un compte iCloud au nom de Ruml. Apple a aussi indiqué que ce compte avait généré 134 adresses masquées au total. Interrogé ensuite par les agents, Ruml a confirmé être l'auteur du message.

Ce qui frappe ici, ce n'est pas qu'Apple coopère avec la justice. Ses conditions d'utilisation le prévoient explicitement, et la firme publie des rapports de transparence semestriels sur ce sujet. Ce qui frappe, c'est l'écart entre la promesse marketing et la réalité technique.

« Garder votre adresse privée » ne signifie pas « rester invisible »

Apple présente « Masquer mon e-mail » comme un outil pour « garder votre adresse personnelle privée ». La formulation est calibrée. Elle ne mentionne jamais le mot « anonymat ». Mais pour un abonné iCloud+ qui paie à partir de 0,99 euro par mois, la confusion est facile à faire.