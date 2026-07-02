Ford a lancé récemment sa filiale Ford Energy, dotée d’environ 1,9 milliard d’euros, pour construire des systèmes de stockage à grande échelle dans une ancienne usine du Kentucky. Ce mois-ci, General Motors a annoncé trois partenariats dans le stockage d’énergie, dont un accord avec Peak Energy sur des batteries au sodium-ion. Tesla domine ce marché depuis le lancement de son Megapack et dégage sur cette activité une marge brute proche de 30 %, soit environ le double de sa marge sur les véhicules. Ces trois groupes concentrent leurs efforts sur le marché nord-américain, où la demande liée aux centres de données progresse plus vite qu’ailleurs. Aux États-Unis, les installations de stockage stationnaire ont atteint un record trimestriel de près de dix gigawattheures entre janvier et mars, en progression de 32 % sur un an, selon un rapport de la SEIA et de benchmark Minerals sur ce marché. Cette quantité équivaut aux batteries embarquées dans 120 000 véhicules électriques. D’ici la fin de la décennie, la SEIA prévoit 110 gigawattheures installés chaque année, soit près du triple du rythme actuel. Les centres de données concentrent une large part de cette demande, mais les gestionnaires de réseaux électriques achètent également ces batteries pour stabiliser leurs réseaux et compléter leurs installations solaires et éoliennes.

En France, la consommation électrique des centres de données a progressé de 38 % en trois ans, pour atteindre 2,7 térawattheures en 2024. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, anticipe une multiplication par quatre à huit de cette consommation d'ici 2035. À l’échelle européenne, la capacité installée des centres de données doit passer de douze à vingt-huit gigawatts entre 2025 et 2030, selon la Commission européenne. Le programme européen InvestAI prévoit par ailleurs la construction de cinq usines géantes dédiées à l’intelligence artificielle, chacune calibrée à un gigawatt, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 700 000 foyers. Honda n’a pas précisé si ces batteries fabriquées dans l’Ohio pourraient un jour alimenter des installations européennes.