Honda vient de démarrer la production de batteries de stockage d’énergie dans son usine de l’Ohio, initialement conçue pour ses véhicules électriques annulés en mars. Le groupe destine désormais ces cellules aux centres de données plutôt qu’aux voitures.
C’est un virage à 180° plutôt maîtrisé pour Honda, qui choisit la fabrication de ces cellules dans son usine de l’Ohio, où il produit des batteries via une coentreprise avec le sud-coréen LG Energy Solution, selon un rapport de Nikkei Asia sur la production de ces batteries. En mars, Honda avait annulé trois véhicules électriques promis au marché américain, dont le SUV Honda Zero. Honda comptait y produire les cellules de ces modèles annulés.
Le groupe élargit sa gamme et produit désormais des cellules destinées au stockage stationnaire, en priorité pour les data centers. Ces batteries, installées à demeure et raccordées à un site ou à un réseau électrique, n’ont rien à voir avec des batteries embarquées dans les véhicules.
Honda rachète la part de LG dans l’usine de l’Ohio
Fin d’année dernière, Honda a racheté à LG Energy Solution la participation de son partenaire coréen dans le bâtiment de l’usine, pour un montant proche de 2,8 milliards d’euros. Avec ce rachat, Honda garde la mainmise sur le site, construit à l’origine pour les véhicules électriques annulés. Honda a conservé sa coentreprise avec LG Energy Solution au moment d’annuler ces véhicules.
En septembre dernier, le Congrès américain a supprimé le crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques neufs reculent depuis, car une partie des acheteurs avait anticipé leurs achats pour profiter de l’avantage fiscal avant son extinction. En Chine, les ventes électriques de Honda reculent également, un facteur supplémentaire dans la dépréciation comptable de l’exercice. Sur l’exercice écoulé, Honda a inscrit dans ses comptes une dépréciation proche de 14,6 milliards d’euros et a enregistré son premier exercice annuel déficitaire en tant que société cotée. Honda garde ses lignes actives grâce au stockage stationnaire, en attendant une clarification du marché américain de l’électrique.
Ford et General Motors investissent aussi le stockage stationnaire
Ford a lancé récemment sa filiale Ford Energy, dotée d’environ 1,9 milliard d’euros, pour construire des systèmes de stockage à grande échelle dans une ancienne usine du Kentucky. Ce mois-ci, General Motors a annoncé trois partenariats dans le stockage d’énergie, dont un accord avec Peak Energy sur des batteries au sodium-ion. Tesla domine ce marché depuis le lancement de son Megapack et dégage sur cette activité une marge brute proche de 30 %, soit environ le double de sa marge sur les véhicules. Ces trois groupes concentrent leurs efforts sur le marché nord-américain, où la demande liée aux centres de données progresse plus vite qu’ailleurs. Aux États-Unis, les installations de stockage stationnaire ont atteint un record trimestriel de près de dix gigawattheures entre janvier et mars, en progression de 32 % sur un an, selon un rapport de la SEIA et de benchmark Minerals sur ce marché. Cette quantité équivaut aux batteries embarquées dans 120 000 véhicules électriques. D’ici la fin de la décennie, la SEIA prévoit 110 gigawattheures installés chaque année, soit près du triple du rythme actuel. Les centres de données concentrent une large part de cette demande, mais les gestionnaires de réseaux électriques achètent également ces batteries pour stabiliser leurs réseaux et compléter leurs installations solaires et éoliennes.
En France, la consommation électrique des centres de données a progressé de 38 % en trois ans, pour atteindre 2,7 térawattheures en 2024. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, anticipe une multiplication par quatre à huit de cette consommation d'ici 2035. À l’échelle européenne, la capacité installée des centres de données doit passer de douze à vingt-huit gigawatts entre 2025 et 2030, selon la Commission européenne. Le programme européen InvestAI prévoit par ailleurs la construction de cinq usines géantes dédiées à l’intelligence artificielle, chacune calibrée à un gigawatt, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 700 000 foyers. Honda n’a pas précisé si ces batteries fabriquées dans l’Ohio pourraient un jour alimenter des installations européennes.