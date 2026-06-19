Le produit phare s’appelle DC Block. Il s’agit d’un système containerisé de 6 mètres, construit autour de cellules prismatiques lithium fer phosphate de 512 ampères-heures. Chaque unité stocke 5,45 mégawattheures. La technologie est licenciée auprès de CATL, le fabricant chinois qui domine la production mondiale de cellules. L’administration Biden a placé CATL sur la liste des entreprises militaires chinoises du Pentagone en janvier 2025. La loi d’autorisation de la défense nationale de 2024 interdit au Département de la défense tout contrat avec les sociétés inscrites sur cette liste à partir de ce mois de juin.

CATL conteste ce classement depuis lors : le co-président Pan Jian a effectué au moins deux déplacements à Washington pour plaider son dossier auprès des responsables du Pentagone, sans résultat à ce jour. Certains s'interrogent en outre sur la compatibilité de cette technologie avec les règles fédérales d’achat public applicables aux produits fabriqués aux États-Unis. Ford affirme que l’assemblage se fait entièrement en sol américain.

Sept jours après le lancement officiel, Ford Energy a signé son premier contrat commercial avec EDF Power Solutions North America, branche nord-américaine du groupe français EDF. L’accord-cadre de cinq ans porte sur jusqu’à 4 gigawattheures par an, soit 20 gigawattheures au total. Les livraisons débuteront en 2028.