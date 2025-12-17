Le constructeur automobile américain opère un véritable virage dans le domaine des véhicules électriques, même si cela signifie devoir dépenser beaucoup pour changer de stratégie.
L'électrification à marche forcée des flottes automobiles mondiales n’est plus. Des deux côtés de l’Atlantique, on peut en effet observer un sévère coup de frein dans le domaine. Sur le Vieux Continent, l’objectif de ne plus vendre de voitures thermiques neuves à partir de 2035 vient ainsi d’être amendé par un certain nombre d’exceptions. Et aux États-Unis, c’est un changement encore plus visible, impulsé par Donald Trump, que les constructeurs nationaux s’empressent de suivre.
Un tournant à 19,5 milliards de dollars
On fait difficilement plus emblématique que Ford comme constructeur automobile américain. Et c’est cette grande marque nationale qui pourrait aujourd’hui le mieux symboliser le revirement sur l’électrique du côté des États-Unis. Le groupe doit en effet désormais accepter le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs dans le domaine et amorcer un virage stratégique.
Un virage stratégique pourtant particulièrement coûteux, puisque Ford a décidé de mettre en place une provision de 19,5 milliards de dollars sur trois ans (dont 12,5 milliards de dollars comptabilisés au titre du quatrième trimestre 2025). Cette enveloppe va notamment financer les 6 milliards de dollars que Ford devra payer à la suite de la rupture de sa coentreprise avec SK, qui devait permettre la production de batteries.
Pour l'Amérique du Nord, Ford fera plus de véhicules thermiques
« Au lieu d’investir des milliards dans l’avenir en sachant que ces grands véhicules électriques ne seront jamais rentables, nous changeons de cap », a résumé le PDG de Ford, Jim Farley. Ce virage est surtout marqué aux États-Unis, où le marché des voitures électriques est clairement à la peine par rapport aux autres grands ensembles économiques de la planète. Ford va, sur ce marché, à l’avenir, plutôt mettre l’accent sur l'hybride… et le thermique !
Preuve de ce changement de regard, la production du pick-up 100 % électrique F-150 Lightning vient d’être interrompue. Il sera remplacé par une future génération dite de « véhicule électrique à autonomie étendue », une technologie qui intègre dans son fonctionnement un moteur à essence.