On fait difficilement plus emblématique que Ford comme constructeur automobile américain. Et c’est cette grande marque nationale qui pourrait aujourd’hui le mieux symboliser le revirement sur l’électrique du côté des États-Unis. Le groupe doit en effet désormais accepter le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs dans le domaine et amorcer un virage stratégique.

Un virage stratégique pourtant particulièrement coûteux, puisque Ford a décidé de mettre en place une provision de 19,5 milliards de dollars sur trois ans (dont 12,5 milliards de dollars comptabilisés au titre du quatrième trimestre 2025). Cette enveloppe va notamment financer les 6 milliards de dollars que Ford devra payer à la suite de la rupture de sa coentreprise avec SK, qui devait permettre la production de batteries.