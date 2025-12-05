Donald Trump est un climatosceptique assez connu. Il n'est alors pas étonnant qu'il ne cherche pas à contraindre les constructeurs de voitures thermiques à des normes exigeantes. C'est ainsi qu'il vient d'annoncer mettre fin aux restrictions que Joe Biden avait imposées aux constructeurs automobiles.

Ces contraintes avaient pour ambitions d'améliorer l'efficacité des véhicules neufs produits à l'avenir, afin qu'ils consomment moins. Elles devaient aussi mettre en place des standards plus durs sur les émissions de CO2 de ces voitures. Un ensemble d'impératifs qui devaient par ailleurs aussi rendre plus attractifs les véhicules électriques.