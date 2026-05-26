Cette nouvelle feuille de route intervient alors que Ford entrevoit des signaux encourageants sur plusieurs marchés européens, notamment en France. Louis-Carl Vignon, président de Ford France, a récemment indiqué que les modèles électriques représentaient 55% des commandes enregistrées dans l’Hexagone au mois d’avril.

Ford profite notamment de l’arrivée récente de plusieurs modèles stratégiques comme l’Explorer électrique ou encore le Capri EV, développés sur la plateforme MEB de Volkswagen.