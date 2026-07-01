Le milliardaire aurait mis en pause son don annuel à la Fondation Gates, une première en vingt ans. Warren Buffett attendrait les conclusions d’un examen interne sur les anciens contacts de l’organisation avec Jeffrey Epstein.
Depuis 2006, l’investisseur d’Omaha avait fait de la fondation l’un des principaux véhicules de sa philanthropie. Plus de 47 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway lui auraient déjà été donnés. Voir ce soutien historique se mettre en pause, même temporairement, suffit donc à fragiliser encore un peu plus l’organisation fondée par Bill et Melinda Gates.
Buffett attend les conclusions de l’examen interne
Cette suspension intervient alors que la Fondation Gates a lancé une revue de ses anciens contacts avec Jeffrey Epstein. L’organisation reconnaît que certains employés ont échangé avec lui à une époque où il affirmait pouvoir mobiliser de grands donateurs pour la santé mondiale. Elle assure toutefois qu’aucune collaboration n’a finalement été engagée, qu’aucun fonds n’a été créé et qu’aucun paiement ne lui a été versé.
Warren Buffett, lui, ne semble pas vouloir signer un nouveau chèque avant d’y voir plus clair. D’après Reuters, sa décision pourrait être repoussée à plus tard dans l’année, possiblement jusqu’à sa traditionnelle lettre de Thanksgiving.
Un problème d’image plus que de trésorerie
La Fondation Gates ne risque pas de manquer d’argent du jour au lendemain. Ses ressources restent considérables. Mais le choc se situe ailleurs. Buffett n’était pas seulement un donateur majeur, il représentait aussi une forme de caution morale pour l’institution.
Ce gel temporaire tombe donc au pire moment pour le fondateur de Microsoft, qui a déjà reconnu avoir commis une grave erreur de jugement en rencontrant Jeffrey Epstein, tout en niant toute implication criminelle.