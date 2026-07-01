Depuis 2006, l’investisseur d’Omaha avait fait de la fondation l’un des principaux véhicules de sa philanthropie. Plus de 47 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway lui auraient déjà été donnés. Voir ce soutien historique se mettre en pause, même temporairement, suffit donc à fragiliser encore un peu plus l’organisation fondée par Bill et Melinda Gates.

Buffett attend les conclusions de l’examen interne

Cette suspension intervient alors que la Fondation Gates a lancé une revue de ses anciens contacts avec Jeffrey Epstein. L’organisation reconnaît que certains employés ont échangé avec lui à une époque où il affirmait pouvoir mobiliser de grands donateurs pour la santé mondiale. Elle assure toutefois qu’aucune collaboration n’a finalement été engagée, qu’aucun fonds n’a été créé et qu’aucun paiement ne lui a été versé.

Warren Buffett, lui, ne semble pas vouloir signer un nouveau chèque avant d’y voir plus clair. D’après Reuters, sa décision pourrait être repoussée à plus tard dans l’année, possiblement jusqu’à sa traditionnelle lettre de Thanksgiving.