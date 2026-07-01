Le géant Amazon a inauguré aujourd'hui son neuvième centre de distribution français, à Colombier-Saugnieu, près de Lyon. Plus de 1 000 emplois en CDI y sont déjà pourvus, sur les 3 000 promis.
Installé dans le Rhône, sur 60 000 m² répartis sur trois niveaux, le nouveau site logistique d'Amazon en France, LYS 2 pour son nom de code, symbolise l'accélération du plan d'investissement du groupe outre-Atlantique, et celle des technologies robotiques de pointe. Après vingt mois de chantier et plus de 200 millions d'euros investis plus tard, Amazon y promet 3 000 emplois en CDI, sans exigence de diplôme. Une première étape concrète du plan France à 15 milliards d'euros du mastodonte américain.
Un recrutement qui tourne déjà à plein régime pour le nouveau centre Amazon
Trois semaines à peine après son ouverture, et au moment de son inauguration, le centre de Colombier-Saugnieu a déjà garni ses rangs de 1 000 salariés. L'objectif est d'atteindre 1 500 recrutements d'ici la fin de l'année, histoire d'être fin prêt pour le pic d'activité des fêtes. Avec 25 000 CDI en France, Amazon reste le premier créateur net d'emplois directs du pays, comme l'entreprise nous l'indique.
Sur place, les postes d'agents logistiques s'obtiennent sur le potentiel, via la Méthode de Recrutement par Simulation développée par France Travail. Chaque nouvelle recrue bénéficie d'une formation dès le premier jour. Vingt-quatre sessions d'information ont déjà été organisées dans les bassins d'emploi voisins, en ciblant en priorité les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les seniors et les personnes en situation de handicap. Plus de 7 000 candidatures auraient été reçues depuis le lancement de la campagne, fin mars 2026.
Un investissement XXL au service du territoire lyonnais
Derrière l'inauguration de ce site qui sera renforcé par la robotisation, et les chiffres qui flattent l'entreprise américaine, il y a, malgré les oppositions notamment des défenseurs de l'environnement, des années de travail collectif. L'État, les élus locaux et les acteurs économiques ont planché ensemble sur le recrutement, la mobilité et les infrastructures routières. La Métropole de Lyon et le SYTRAL ont d'ailleurs déjà adapté l'offre de transports en commun pour connecter facilement les salariés au site.
Depuis 2010, Amazon dit avoir injecté plus de 2,5 milliards d'euros en Auvergne-Rhône-Alpes. Colombier-Saugnieu marque sa plus grosse implantation française en cinq ans, une pièce de plus dans les 8 000 CDI que le groupe promet à l'échelle nationale. On notera enfin que l'emplacement de ce nouveau site a été pensé de bout en bout, puisqu'il est voisin de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, et profite au passage de la dynamique d'investissement de VINCI Airports sur la plateforme, proche d'un demi-milliard d'euros, qui mise depuis dix ans sur la zone comme moteur économique régional.
En tout cas, si vous êtes du coin, ne soyez pas étonné(e) de recevoir vos colis Amazon un peu plus vite désormais.