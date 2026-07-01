Derrière l'inauguration de ce site qui sera renforcé par la robotisation, et les chiffres qui flattent l'entreprise américaine, il y a, malgré les oppositions notamment des défenseurs de l'environnement, des années de travail collectif. L'État, les élus locaux et les acteurs économiques ont planché ensemble sur le recrutement, la mobilité et les infrastructures routières. La Métropole de Lyon et le SYTRAL ont d'ailleurs déjà adapté l'offre de transports en commun pour connecter facilement les salariés au site.