La combinaison de trois types de cœurs (Zen 6, Zen 6C et Zen 6LP) pourrait être à la base de la prochaine architecture d’AMD.
Tout porte à croire qu’AMD se dirige vers une architecture plus complexe pour ses futurs processeurs Zen 6. Des informations en provenance d’un patch intégré au noyau Linux révèlent donc l’existence d'un nouveau type de cœur chez AMD.
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AMD et Intel sur deux voies différentes ?
Amusant de constater que les entreprises de la tech peuvent parfois prendre des chemins contraires. Sur la même longueur d’ondes pendant des décennies, Intel et AMD semblent ainsi opter pour des stratégies différentes.
Bien sûr, il conviendra de vérifier tout cela une fois les produits réellement disponibles, mais depuis déjà plusieurs mois, il se dit qu’Intel en aurait assez de son architecture hybride associant des cœurs de différentes natures. Nova Lake se basera encore sur ce principe, de même que Razor Lake.
Ensuite cependant – nous parlons donc d’un horizon assez lointain, 2028 au mieux, plutôt 2029 –, la génération d’après (Titan Lake) reprendrait que les ingénieurs d’Intel baptisent les « unified cores ». Plus question donc de cœurs performants d'un côté et de cœurs efficaces de l’autre.
Nous disions qu’Intel et AMD empruntent des voies différentes parce que pendant qu'Intel proposait son architecture hybride, AMD restait fidèle à un seul type de cœur sur toutes les générations de Ryzen que la firme américaine commercialise depuis 2016.
Vers trois types de cœurs Zen 6
Jusqu’à présent – et cela ne concerne que peu de processeurs –, AMD se contentait de cœurs dits Zen et il les associait parfois à des cœurs Zen C. Ce fut notamment le cas avec le duo Zen 5/Zen 5C et de multiples rumeurs ont déjà annoncé pareille configuration avec Zen 6/Zen 6C.
Révélées notamment par Wccftech, de récentes informations émanant de découvertes dans le noyau Linux nous laissent à penser que la situation va se complexifier avec l’apparition d’un troisième type de cœur qui n’avait jusqu’à présent jamais été mentionné.
Les différentes sources qui évoquent ce troisième cœur parlent de cœur Zen 6 LP pour low power, ce qui en dit évidemment long sur sa philosophie : low power signifie basse consommation en français. De fait, AMD semble prendre le chemin de l’hybridation qu’Intel pourrait bien quitter.
Ce troisième type de cœur, nous l’avons dit, s’ajouterait donc aux cœurs Zen 6 et Zen 6C. De ce que nous connaissons sur Zen 5, les cœurs Zen 5 offrent les meilleures performances, tandis que les Zen 5C profitent d’une densité plus importante pour réduire leur surface et optimiser consommation et coûts de production. Cette distinction devrait se retrouver sur Zen 6.
Un scheduling bien plus complexe
En revanche, il est important de comprendre que l’architecture et le jeu d'instructions de ces cœurs Zen 5/6 et Zen 5C/6C restent identiques : les performances ne sont donc pas si éloignées.
Il pourrait en aller bien autrement des cœurs Zen 6 « LP ». Tout porte à croire qu’ils ont pour objectif principal le fonctionnement avec une réduction de la consommation. De fait, ils pourraient se montrer nettement moins puissants et se cantonner à des tâches de fond, des tâches secondaires.
Bien sûr, il ne s’agit pour l’heure que d’hypothèses, mais une telle orientation rapprocherait la nouvelle architecture d’AMD de solutions davantage pensées pour le monde mobile et permettrait, notamment, d’avoir une consommation minimale lorsque la machine est au repos.