Amusant de constater que les entreprises de la tech peuvent parfois prendre des chemins contraires. Sur la même longueur d’ondes pendant des décennies, Intel et AMD semblent ainsi opter pour des stratégies différentes.

Bien sûr, il conviendra de vérifier tout cela une fois les produits réellement disponibles, mais depuis déjà plusieurs mois, il se dit qu’Intel en aurait assez de son architecture hybride associant des cœurs de différentes natures. Nova Lake se basera encore sur ce principe, de même que Razor Lake.

Ensuite cependant – nous parlons donc d’un horizon assez lointain, 2028 au mieux, plutôt 2029 –, la génération d’après (Titan Lake) reprendrait que les ingénieurs d’Intel baptisent les « unified cores ». Plus question donc de cœurs performants d'un côté et de cœurs efficaces de l’autre.