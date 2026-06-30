Ce sont donc les comptes de travail et d’école ajoutés dans Authenticator qui sont concernés. Dans le détail, cela couvre les accès Microsoft 365, Teams, Outlook professionnel, SharePoint, OneDrive Entreprise, Azure et Intune, mais aussi les comptes universitaires gérés via Microsoft Entra.

Depuis février, l’application affiche en effet un message d’alerte persistant lorsque l’appareil est détecté comme rooté ou jailbreaké. L’utilisateur ou l’utilisatrice pouvait jusqu’ici continuer à valider ses connexions malgré l’avertissement.

Cette période de tolérance touche à sa fin. Microsoft confirme désormais que, si Authenticator détecte un appareil rooté ou jailbreaké, tous les comptes professionnels ou scolaires, existants comme nouveaux, seront bloqués dans l’application.

Les comptes personnels ne sont pas concernés, et les codes 2FA ajoutés via QR code pour des services tiers ne sont pas visés, sauf s’ils reposent sur une connexion Microsoft professionnelle.