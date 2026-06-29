Repérée l’an dernier chez les testeurs Windows Insider, la commande de verrouillage à distance arrive plus largement dans Mobile connecté. Un smartphone Android peut désormais sécuriser une session Windows 11 qu’on aurait oublié de fermer.
On connaissait déjà le raccourci Win + L, le verrouillage automatique après mise en veille ou encore le verrouillage dynamique via Bluetooth. Mais Microsoft propose aussi une option plus directe dans Lien avec Windows, son application mobile qui relie un smartphone Android à un PC Windows 11. Repérée l’été dernier chez les Insiders, puis déployée plus largement quelques mois plus tard, elle permet de verrouiller son ordinateur en quelques secondes, sans revenir devant son écran. Pratique en open space, en coworking ou tout simplement quand on réalise un peu trop tard que sa session est restée ouverte.
Un bouton mobile pour verrouiller son PC à distance
Pour rappel, l’option se présente sous la forme d’un bouton Verrouiller le PC dans l’application Lien avec Windows sur Android. Une fois le téléphone associé au PC via Mobile connecté, il suffit d’ouvrir l’application mobile, puis de lancer la commande pour verrouiller la session Windows à distance.
La fonction reste volontairement limitée. Le smartphone ne déverrouille pas le PC, ne contourne pas Windows Hello et ne remplace pas le mot de passe. Une fois la session verrouillée, il faut revenir devant l’ordinateur pour la rouvrir. L’idée consiste donc moins à piloter Windows à distance qu’à offrir une solution de secours quand on a quitté son poste un peu trop vite.
À ne pas confondre avec le verrouillage dynamique, déjà intégré à Windows, et qui s’appuie sur la connexion Bluetooth entre le PC et le smartphone associé. Quand le téléphone s’éloigne et que la liaison coupe, le système peut verrouiller automatiquement la session. Utile, mais pas toujours très transparent, puisqu’on ne sait pas forcément si le départ a bien été détecté, ni si le verrouillage s’est déclenché au bon moment.
Comment activer le verrouillage du PC depuis son smartphone ?
Avant de chercher le bouton, vérifiez que les deux applications sont à jour : Mobile connecté sur Windows 11, et Lien avec Windows sur le smartphone Android. Le téléphone doit aussi être associé au PC. Si ce n’est pas encore le cas, ouvrez les Paramètres Windows 11 > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles, activez Autoriser ce PC à accéder au contenu et aux fonctionnalités de vos appareils mobiles, puis cliquez sur Ajouter les appareils.
Sélectionnez ensuite Android et suivez les instructions affichées pour scanner le QR code depuis Lien avec Windows sur Android.
Une fois les deux appareils reliés, ouvrez Lien avec Windows sur le smartphone. Le bouton Verrouiller le PC doit apparaître dans les commandes disponibles pour l’ordinateur associé. Appuyez dessus : la session Windows se verrouille à distance, comme si vous aviez utilisé le raccourci Win + L.
Si le bouton ne fonctionne pas, ou si vous souhaitez désactiver cette commande, retournez dans les Paramètres Windows 11 > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles. Sélectionnez votre smartphone, puis activez ou coupez l’interrupteur placé en regard des Contrôles de PC distant.
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