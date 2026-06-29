Pour rappel, l’option se présente sous la forme d’un bouton Verrouiller le PC dans l’application Lien avec Windows sur Android. Une fois le téléphone associé au PC via Mobile connecté, il suffit d’ouvrir l’application mobile, puis de lancer la commande pour verrouiller la session Windows à distance.

La fonction reste volontairement limitée. Le smartphone ne déverrouille pas le PC, ne contourne pas Windows Hello et ne remplace pas le mot de passe. Une fois la session verrouillée, il faut revenir devant l’ordinateur pour la rouvrir. L’idée consiste donc moins à piloter Windows à distance qu’à offrir une solution de secours quand on a quitté son poste un peu trop vite.

À ne pas confondre avec le verrouillage dynamique, déjà intégré à Windows, et qui s’appuie sur la connexion Bluetooth entre le PC et le smartphone associé. Quand le téléphone s’éloigne et que la liaison coupe, le système peut verrouiller automatiquement la session. Utile, mais pas toujours très transparent, puisqu’on ne sait pas forcément si le départ a bien été détecté, ni si le verrouillage s’est déclenché au bon moment.