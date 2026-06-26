La mécanique de séduction repose sur des leviers psychologiques bien rodés. Dans la liste, on peut vous citer les prix imbattables pour attirer, les ruptures de stock annoncées pour créer l'urgence, la possibilité d'acheter sans donner son nom pour rassurer les plus méfiants. Chaque détail est pensé pour faire craquer. Les remises sont affichées à -33 % sur l'ensemble du catalogue, un chiffre précis et suffisamment élevé pour créer le doute immédiatement. Quant au paiement en cryptomonnaie, il est proposé comme une option pratique, alors qu'il sert surtout les escrocs. Les transactions en crypto sont quasi impossibles à tracer et à annuler, contrairement à un virement bancaire classique.