À partir d'aujourd'hui, Clubic vous proposera un choix : autoriser les cookies publicitaires pour continuer à accéder gratuitement au site, ou souscrire à Clubic+. Ce changement est important, et nous voulions vous expliquer simplement pourquoi nous le mettons en place.
Ce qui change concrètement
Lors de votre prochaine connexion sur Clubic, vous verrez apparaître une fenêtre vous proposant deux options.
- La première : continuer à lire Clubic gratuitement, comme vous l'avez toujours fait, en acceptant les cookies publicitaires. Rien ne change dans votre expérience, sauf que vous savez maintenant explicitement ce qui finance le site.
- La seconde : souscrire à Clubic+, notre abonnement sans publicité ni traceur, à partir de 1,33 € / mois (15,99€ / an). Pour ceux qui préfèrent une navigation sans pub, et qui veulent soutenir la rédaction plus directement.
Pourquoi Clubic+ ?
Clubic a toujours été financé par la publicité. Ce n'est pas un secret, c'est la réalité de la plupart des médias en ligne depuis vingt ans. Mais cette réalité se durcit d'année en année : les revenus publicitaires baissent, les adblocks se généralisent, les moteurs de recherche et les IA aspirent nos contenus sans aucune compensation, en revenus ou en audience (L'arrivée d'AI Overviews sur les pages de résultats Google la semaine dernière ne va pas aider). Et pendant ce temps, faire du bon journalisme tech coûte toujours aussi cher : tester des produits en conditions réelles, maintenir une rédaction d'experts, couvrir les salons, produire des vidéos de qualité, conserver notre indépendance vis-à-vis des marques. Tout ça a un prix. Nous ne pouvons malheureusement pas proposer un accès gratuit au site si le modèle publicitaire ne fonctionne plus.
Vous aimez Clubic, aidez-nous à le faire vivre
Votre soutien compte énormément pour nous. En acceptant les cookies, vous continuez à lire Clubic sans débourser un centime, avec la même rédaction, le même niveau d'exigence, la même indépendance.
Si vous préférez zéro pub et zéro traceur, Clubic+ est là. À 1,33 € par mois en offre annuelle, c'est le prix d'un soutien direct à la rédaction — sans intermédiaire publicitaire.
Merci !
On sait que ce changement va faire réagir. C'est normal, et c'est même le signe d'une communauté qui tient à ce que Clubic reste ce qu'il est. Les commentaires sont ouverts :)
Ce qu'on peut vous promettre : Clubic continuera à faire du Clubic avec le même enthousiasme et la même curiosité pour les nouvelles technologies. C'est la seule chose qui n'a pas changé en 25 ans, et ce n'est pas près de changer.