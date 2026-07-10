Clubic lance une enquête lecteurs, anonyme et rapide, pour affiner nos contenus selon vos attentes. Cinq minutes de votre temps, et chaque réponse compte.
Chez Clubic, nous observons vos habitudes de lecture, nous analysons nos statistiques, nous ajustons nos contenus au fil des retours. Mais il y a des choses que les chiffres seuls ne disent pas. Nous avons donc décidé de vous poser directement la question, via une enquête lecteurs mise en ligne dès aujourd'hui.
Vos réponses nous aideront à mieux cerner vos usages, vos préférences et vos attentes, afin de faire évoluer plus justement nos contenus et notre relation avec vous.
Pourquoi votre avis compte ?
Lire Clubic, ce n'est pas une habitude unique. Certains viennent pour l'actualité tech, d'autres pour les comparatifs, les bons plans, les guides pratiques ou les sujets cybersécurité. Le lien avec la newsletter, le site ou nos réseaux varie tout autant selon les profils.
Nous connaissons ces grandes tendances. Ce que nous voulons affiner, c'est le détail : ce qui fait qu'on revient, ce qui mérite d'être développé, ce qui passe inaperçu alors qu'il ne devrait pas. Plus les réponses seront nombreuses, plus nous pourrons ajuster notre offre éditoriale avec précision.
Ce que contient l'enquête
Le questionnaire aborde plusieurs volets : votre fréquence de lecture, les types de contenus que vous consultez le plus (actualités, tests produits, comparatifs, guides pratiques, dossiers cybersécurité), votre usage de la newsletter, ainsi que votre rapport à nos réseaux sociaux. Quelques questions portent aussi sur ce que vous aimeriez voir davantage, ou moins, sur Clubic.
Rien de complexe : des choix multiples pour l'essentiel, avec la possibilité de préciser votre pensée quand vous le souhaitez.
Une enquête anonyme
Le questionnaire est entièrement anonyme : aucune donnée permettant de vous identifier n'est collectée. Vos réponses servent uniquement à faire évoluer les contenus de Clubic, puis sont supprimées après analyse.
C'est un point essentiel, car l'idée est de recueillir un avis sincère et sans détour. Que vous nous lisiez tous les jours ou plus occasionnellement, votre retour a toute sa place dans cette enquête.
Aider Clubic à évoluer
Vos réponses nous aideront à comprendre ce qui crée de la fidélité, ce qui favorise la découverte de nos contenus, et ce qui mérite d'être renforcé dans notre offre éditoriale. C'est une manière concrète de faire évoluer Clubic à partir de votre expérience de lecteur.
Quelques minutes suffisent pour y participer. Chaque réponse compte.
Merci pour votre participation.