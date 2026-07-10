Chez Clubic, nous observons vos habitudes de lecture, nous analysons nos statistiques, nous ajustons nos contenus au fil des retours. Mais il y a des choses que les chiffres seuls ne disent pas. Nous avons donc décidé de vous poser directement la question, via une enquête lecteurs mise en ligne dès aujourd'hui.

Vos réponses nous aideront à mieux cerner vos usages, vos préférences et vos attentes, afin de faire évoluer plus justement nos contenus et notre relation avec vous.