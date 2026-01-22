Ce 22 janvier 2026, en rejoignant la galaxie des médias tech du Groupe Ebra (Frandroid et Numerama), Clubic s’adapte aux nouveaux enjeux de son époque, sans que le média ne change de ton.
Peu après son 25e anniversaire, Clubic rejoint le Groupe EBRA pour constituer avec Humanoid le premier groupe media tech et numérique en France avec près de 10 millions de visiteurs uniques*.
Une étape importante, assumée, et pensée dans la continuité de ce que Clubic est depuis toujours : un média tech indépendant, utile et proche de ses lecteurs.
Si vous nous lisez depuis longtemps, vous savez que l’histoire de Clubic n’a jamais été figée. Le média a évolué avec la tech, avec les usages, et avec vos attentes aussi. Ce rapprochement s’inscrit dans cette logique. Pas pour changer de cap, mais pour nous donner les moyens de continuer à avancer dans un paysage médiatique qui se transforme à grande vitesse.
Car le contexte a changé. Profondément. Le trafic issu des moteurs de recherche (Google, notamment) n’est plus ce qu’il était, les usages se déplacent vers la vidéo et les réseaux sociaux, les formats se renouvellent et puis l’information doit aujourd’hui se raconter sur plusieurs terrains à la fois. Rejoindre un groupe de médias déjà structuré, c’est avant tout se donner les moyens de faire grandir Clubic sans renoncer à ce qui fait son identité depuis plus de deux décennies.
Cette étape repose sur une vision que nous partageons avec Humanoid, c'est-à-dire préserver une rédaction indépendante éditorialement, exigeante sur le fond, tout en renforçant notre capacité à explorer de nouveaux formats, notamment la vidéo et les usages sociaux, pour continuer à raconter la tech là où se trouvent nos lecteurs, aujourd’hui comme demain.
Clubic sera toujours Clubic
Commençons par le plus important. Clubic reste Clubic. Notre exigence éditoriale ne bouge pas. Vous continuerez à trouver une information tech fiable et accessible, des angles orientés vers les usages concrets, des tests et comparatifs pensés pour vous aider réellement à faire des choix éclairés. L’indépendance de la rédaction fait partie de l’ADN du média, une valeur essentielle et partagée avec le Groupe Ebra et Humanoid.
Les équipes, ensuite. Elles resteront aux manettes avec la même envie de publier chaque jour une information utile, compréhensible et rigoureuse. Rien ne changera dans l’organisation éditoriale au quotidien. Clubic continuera d’être fabriqué par les mêmes personnes, avec la même exigence.
Et puis il y a vous, lecteurs. Les commentaires, le forum, les échanges parfois animés, parfois très pointus, font partie intégrante de l’histoire de Clubic. Cette communauté compte pour Clubic, et elle continuera d’être au cœur du projet. Eh oui, on vous lit. Vraiment.
Ce qui va évoluer, progressivement
Ce rapprochement ouvre aussi des perspectives. Pas une révolution brutale, mais des évolutions construites dans le temps. La première concerne les formats. Humanoid a développé une solide expertise sur la vidéo et les usages sociaux. Notre objectif est clair : s’appuyer sur ce savoir-faire pour renforcer la présence de Clubic au-delà du site, sans dénaturer ce qui fait sa voix.
Chaque média conservera son identité et son approche éditoriale, avec une complémentarité assumée entre les univers de Frandroid, Numerama, Clubic et Lemon.
Enfin, l’ambition sur les tests, les comparateurs et les services va clairement monter d’un cran. C’est un axe fort de notre rapprochement, à savoir enrichir et développer ces contenus, notamment dans les télécoms, les équipements et les services numériques, pour rester au plus près de vos besoins réels.
Dans les semaines à venir, nous prendrons le temps de vous expliquer, concrètement, ce que nous faisons évoluer : nouveaux formats, nouveaux rendez-vous, vidéo, services… sans bruit inutile. D’ici là, nous vous invitons à poser vos questions en commentaires. Du moins, si vous en avez. Certes, nous ne pourrons pas répondre à tout, ni à tout le monde immédiatement, mais nous ferons notre maximum et nous interviendrons si de fausses idées circulent.
Merci d’être là, 25 ans plus tard,
La suite, comme toujours, s’écrit avec vous.
*source : mediamétrie Novembre 2025