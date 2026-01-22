Hanandano

50 points pour Serpentar !

(parce que c’était rigolo)

Quand on lit la fiche wikipédia d’EBRA ça fait un peu peur je vous l’avoue. En tout cas j’espère et je souhaite sincèrement que tout se passera pour le mieux pour les équipes de clubic. J’espère que ceux qui partent avec des sous se sont assuré du futur bien être de leur futur ex employés.

Bien sûr ça ne préjuge pas de l’avenir, mais exprimer un peu de soutient à l’équipe ne coûte rien !