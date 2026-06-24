Non vous ne devriez pas faire ces quiz sur Facebook

La menace n'est pas nouvelle, loin de là, mais elle reste encore bien active. Déjà en 2020, une enquête du bureau du commissaire britannique à l'information (ICO) confirmait que des applications de type quiz avaient collecté les données de dizaines de millions d'utilisateurs sans qu'ils en soient informés. La Federal Trade Commission américaine avait d'ailleurs donné l'alerte en 2023 en affirmant précisément que les réponses collectées servent à déclencher des réinitialisations de mots de passe et à vider des comptes bancaires.

Si vous avez déjà perdu votre temps sur l'un de ces "jeux", le fondateur de Windscribe estime que la meilleure chose à faire est de se connecter à ses comptes en ligne puis de remplacer les vraies réponses par des chaînes fictives sans lien avec sa vie réelle. Ces réponses doivent ensuite être conservées dans un gestionnaire de mots de passe, comme n'importe quel identifiant. "Les données sont parties. La seule chose qui reste à faire, c'est de changer vos questions/réponses de sécurité partout, et de ne plus utiliser de questions dont les réponses existent sur Internet", conclut-il. Encore à l'heure actuelle, beaucoup de services en ligne maintiennent ces méthodes de vérification malgré leurs failles. Pourtant, des alternatives biométriques ou matérielles existent depuis plusieurs années.