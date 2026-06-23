Avec plus de 18 millions d'abonnés européens et un catalogue plutôt riche, Canal+ veut accélérer sa croissance. Le groupe mise sur l’envergure d’Amazon, qui a déjà écoulé près de 300 millions d'appareils dans le monde, pour toucher de nouveaux publics. Une stratégie qui a du sens pour booster l’engagement sur les contenus exclusifs du groupe, qui multiplie les changements majeurs pour faire évoluer ses offres d'abonnement.