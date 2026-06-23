Canal+ et Amazon Fire TV ont annoncé mardi renforcer leur partenariat stratégique en Europe pour booster l'expérience utilisateur. Une intégration poussée et une offre commerciale inédite attendent les abonnés amateurs de streaming en France.
Le groupe français Canal+ et le géant du e-commerce Amazon unissent leurs forces pour mieux intégrer l'application de la chaîne cryptée sur les appareils Fire TV. Ce déploiement, qui couvre dix pays européens, s'accompagne d'un cadeau de bienvenue pour les clients français. Voici tout ce qu'il faut retenir de l'annonce faite ce mardi 23 juin 2026.
L'application Canal+ s'installe en force chez Amazon
Le partenariat entre le diffuseur et Amazon n'est pas qu'une simple mise à jour de l'application. Philippe Schwerer, directeur Partenariats industriels et New business chez Canal+, évoque une « intégration plus poussée ». Concrètement, l'application Canal+ fusionne plus intelligemment avec le système d’exploitation d'Amazon. L’interface devient ainsi beaucoup plus intuitive et réactive, et permet d'accéder à vos films et sports favoris en un clic et sans ralentissement depuis l'accueil de votre Fire TV. Parfait, pour Amazon, après avoir déployé sa nouvelle expérience Fire TV.
Avec plus de 18 millions d'abonnés européens et un catalogue plutôt riche, Canal+ veut accélérer sa croissance. Le groupe mise sur l’envergure d’Amazon, qui a déjà écoulé près de 300 millions d'appareils dans le monde, pour toucher de nouveaux publics. Une stratégie qui a du sens pour booster l’engagement sur les contenus exclusifs du groupe, qui multiplie les changements majeurs pour faire évoluer ses offres d'abonnement.
Un mois d'abonnement offert en France pour tester l'expérience
Pour accompagner ce lancement, une offre commerciale est lancée dès ce 23 juin en France. Pour tout achat d'un appareil Fire TV éligible sur Amazon.fr, un mois d'abonnement à Canal+ est offert. Une belle opportunité pour découvrir l'offre, alors que le service cumule plus de 40 millions d'abonnés dans le monde entier.
Jon Kirk, vice-président chez Amazon, souligne l'importance de cette collaboration pour proposer aux clients européens une « expérience fluide » de découverte. Entre l'expertise audiovisuelle de Canal+ et la puissance de distribution d'Amazon, l’alliance semble naturelle. Une synergie prometteuse pour les utilisateurs, désormais au cœur d'un écosystème de divertissement complet et accessible.
- Interface fluide et stable
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos
- Connectivité Wi-Fi 6