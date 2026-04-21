Désormais, plus besoin de passer par l'application Apple TV sur son smartphone, sa tablette ou son téléviseur connecté. Les programmes Apple TV sont inclus dans l'univers Amazon Prime, et directement accessibles depuis l'application de la plateforme SVOD. Un fonctionnement semblable à l'app Canal+, depuis laquelle les films et séries Apple TV peuvent être lus sans changer d'univers.

Une belle initiative, mais qui a tout de même un coût. Contrairement à Canal+ qui offre Apple TV dans certaines de ses offres, il faudra s'abonner à Apple TV depuis l'application Amazon Prime Video pour en profiter. Comptez 9,99 €/mois ou 99,99 € par an pour profiter du service. La facturation est directement gérée par Amazon.