Apple TV, le service de streaming du groupe américain, arrive aujourd'hui en France sur Amazon Prime Video. Les abonnés peuvent profiter de leurs programmes sans changer d'app, mais attention, ce n'est pas gratuit.
Petit à petit, Apple TV prend son envol et devient un service de streaming complet et populaire. La presse comme les spectateurs plébiscitent la qualité des productions proposées par la plateforme, comme Ted Lasso et Severance, et les différentes études montrent qu'Apple TV n'a pas à rougir face aux géants du secteur, même si Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video sont loin devant. Pour élargir son audience, et faire grandir son nombre d'abonnés, Apple et Amazon viennent justement d'annoncer qu'Apple TV est disponible dès à présent en France via Amazon Prime Video. Une bonne manière pour les utilisateurs éloignés de l'univers Apple de découvrir les séries et les films du groupe américain.
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Apple TV disponible à travers Amazon Prime via un abonnement
Désormais, plus besoin de passer par l'application Apple TV sur son smartphone, sa tablette ou son téléviseur connecté. Les programmes Apple TV sont inclus dans l'univers Amazon Prime, et directement accessibles depuis l'application de la plateforme SVOD. Un fonctionnement semblable à l'app Canal+, depuis laquelle les films et séries Apple TV peuvent être lus sans changer d'univers.
Une belle initiative, mais qui a tout de même un coût. Contrairement à Canal+ qui offre Apple TV dans certaines de ses offres, il faudra s'abonner à Apple TV depuis l'application Amazon Prime Video pour en profiter. Comptez 9,99 €/mois ou 99,99 € par an pour profiter du service. La facturation est directement gérée par Amazon.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices6 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible