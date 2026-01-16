La compagnie aérienne française enrichit son offre de divertissmeent et mise sur le service de streaming d'Apple pour distraire ses passagers.
Que le temps est long à bord d'un long courrier. Avec dix ou douze heures de vol, voire bien plus sur certaines destinations, il est facile de s'ennuyer rapidement, surtout si votre avion ne possède pas de connexion Wi-Fi. L'écran devant soi est souvent le seul moyen de faire passer le temps, sauf à lire un livre ou de piquer une sieste, bercé par les ronflements du voisin d'à-côté. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la collection de films proposé par Air France, réjouissez-vous : la compagnie française propose un nouveau service bien connu des amateurs de streaming pour vous accompagner dans votre périple.
Apple TV débarque dans les avions Air France
Depuis le début de l’année, la compagnie s’est associée à Apple TV afin de proposer, sur l’ensemble de ses vols long-courriers, une sélection de contenus issus du catalogue du service de streaming. Au total, plus de 45 heures de programmes sont mises à disposition des passagers, avec un renouvellement prévu tous les deux mois.
À bord, les voyageurs peuvent retrouver certaines des séries les plus populaires d’Apple TV, comme Ted Lasso, The Morning Show ou Severance. Des productions mettant en avant l’art de vivre à la française, à l’image de Carême, sont également proposées, aux côtés de documentaires tels que Prehistoric Planet ou The Reluctant Traveler with Eugene Levy. L’offre s’étend aussi aux plus jeunes, avec des programmes comme WondLa ou The Snoopy Show.
Un petit avant-goût des séries pour vous convaincre de vous abonner
Vous vouliez avaler une saison complète lors de votre vol ? Désolé de vous décevoir, mais il y a un hic.
Les trois premiers épisodes de chaque série sont accessibles via un canal dédié dans le système de divertissement de l’avion. Les contenus sont disponibles en français et en anglais, avec sous-titres et options d’accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes. Pour découvrir les épisodes suivants, il faudra s'abonner à Apple TV.
Néanmoins, Air France permet de découvrir la plateforme de streaming d'Apple via son nouveau portail Wi-Fi à haut débit. Les passagers bénéficient ainsi d’un accès gratuit d’une semaine au service, leur permettant de regarder les programmes sur leurs appareils personnels pendant le vol, et même de poursuivre le visionnage après l’atterrissage. Une excellente manière ainsi de vous pousser à vous abonner pour visionner la dernière saison d'Hijack, sortie ces derniers jours sur la plateforme.
Air France a déjà un accord avec Canal+, avec plusieurs programmes, séries et films distribués dans les avions de la compagnie. Pour Apple, une mise en avant dans la flotte Air France est bonne à prendre pour faire connaitre son offre de streaming. Pour les utilisateurs, c'est autant d'heures en moins à attendre que l'avion atterisse. Tout le monde est gagnant.
