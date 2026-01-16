Vous vouliez avaler une saison complète lors de votre vol ? Désolé de vous décevoir, mais il y a un hic.

Les trois premiers épisodes de chaque série sont accessibles via un canal dédié dans le système de divertissement de l’avion. Les contenus sont disponibles en français et en anglais, avec sous-titres et options d’accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes. Pour découvrir les épisodes suivants, il faudra s'abonner à Apple TV.

Néanmoins, Air France permet de découvrir la plateforme de streaming d'Apple via son nouveau portail Wi-Fi à haut débit. Les passagers bénéficient ainsi d’un accès gratuit d’une semaine au service, leur permettant de regarder les programmes sur leurs appareils personnels pendant le vol, et même de poursuivre le visionnage après l’atterrissage. Une excellente manière ainsi de vous pousser à vous abonner pour visionner la dernière saison d'Hijack, sortie ces derniers jours sur la plateforme.

Air France a déjà un accord avec Canal+, avec plusieurs programmes, séries et films distribués dans les avions de la compagnie. Pour Apple, une mise en avant dans la flotte Air France est bonne à prendre pour faire connaitre son offre de streaming. Pour les utilisateurs, c'est autant d'heures en moins à attendre que l'avion atterisse. Tout le monde est gagnant.