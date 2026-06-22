Fort de ses cinq cœurs cadencés entre 1,5 et 4,3 GHz, le Core 3 304 (15 W de TDP) parvient en effet à marquer 11 543 points en indice de performances CPU sur PassMark. Avec ses 6 cœurs cadencés entre 2,4 et 4 GHz, l'A18 Pro du MacBook Neo s'en tient pour sa part à 11 804 points sur le même outil, surclassant ainsi d'une très courte avance (2% environ) la petite puce x86 d'Intel.

Pour le formuler autrement, le plus petit des processeurs Intel Wildcat Lake parvient déjà à égaler le processeur ARM du MacBook Neo. Sur le plan des performances à proprement parler, et comme on pouvait s'y attendre, la réponse des constructeurs de PC portables Windows devrait donc être au niveau, avec des machines globalement plus rapides que le petit ordinateur d'Apple… même s'il nous tarde de pouvoir le confirmer (ou l'infirmer) en test.