Destinées à envahir l'entrée et le milieu de gamme (ce qu'elles commencent d'ailleurs à faire), les puces Intel Wildcat Lake s'annoncent compétitives face à Apple sur ce terrain. C'est ce que démontre un premier benchmark réalisé sur le modeste Core 3 304, référence la moins puissante de cette nouvelle lignée.
Sur les performances en entrée de gamme, Intel et ses puces Wildcat Lake sont a priori assurés de surclasser l'Apple A18 Pro sans trop de mal. Un benchmark réalisé sous PassMark nous permet en effet de constater que le Core 3 304, Petit Poucet de cette nouvelle famille de processeurs mobiles fait quasiment aussi bien que ce celui qui motorise actuellement le MacBook Neo, et ce malgré un cœur CPU de moins.
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La réponse d'Intel au MacBook Neo se précise
Fort de ses cinq cœurs cadencés entre 1,5 et 4,3 GHz, le Core 3 304 (15 W de TDP) parvient en effet à marquer 11 543 points en indice de performances CPU sur PassMark. Avec ses 6 cœurs cadencés entre 2,4 et 4 GHz, l'A18 Pro du MacBook Neo s'en tient pour sa part à 11 804 points sur le même outil, surclassant ainsi d'une très courte avance (2% environ) la petite puce x86 d'Intel.
Pour le formuler autrement, le plus petit des processeurs Intel Wildcat Lake parvient déjà à égaler le processeur ARM du MacBook Neo. Sur le plan des performances à proprement parler, et comme on pouvait s'y attendre, la réponse des constructeurs de PC portables Windows devrait donc être au niveau, avec des machines globalement plus rapides que le petit ordinateur d'Apple… même s'il nous tarde de pouvoir le confirmer (ou l'infirmer) en test.
Quelles machines pour le Core 3 304 ?
Cela dit, l'Apple A18 Pro conservera dans tous les cas une avance sur le plan des performances sur un seul cœur (comme le confirme d'ailleurs ce premier benchmark), et vraisemblablement aussi sur le plan graphique, les puces Wildcat Lake étant à première vue sérieusement castrées sur ce terrain par rapport aux solutions Panther Lake.
Quant aux machines équipées de ce nouveau Core 3 304, on en connaît déjà une poignée. Parmi eux, le nouvel HP OmniBook 3, le Lenovo IdeaPad Slim 3i et le petit Chuwi UniBook dont nous vous avions déjà parlé.