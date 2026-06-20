Doublez le texte soumis à ChatGPT ou à Claude, et le modèle effectue quatre fois plus de calculs. Ce rapport quadratique, inhérent à l’architecture transformer publiée par Google en 2017, est le principal frein au déploiement des IA à grande échelle. Subquadratic, une startup de Miami fondée par Justin Dangel et Alex Whedon, y a opposé une architecture dite à attention sparse : le modèle ne traite que les associations de mots jugées pertinentes, et non la totalité des paires possibles, ce qui maintient le coût de calcul proportionnel à la longueur du texte. L’équipe compte trente-cinq personnes, dont onze docteurs formés chez Meta, Google, Oxford et Cambridge.

« Soit la plus grande percée depuis le transformer, soit le Theranos de l'IA », a écrit sur X l’ingénieur IA Dan McAteer. Theranos est la startup médicale américaine dont la fondatrice Elizabeth Holmes a été condamnée pour fraude après avoir fabriqué de faux résultats cliniques. Le scepticisme de Dan McAteer est largement partagé dans la communauté des développeurs : de telles promesses, sans preuve indépendante immédiate, ressemblent à plusieurs lancements récents restés sans suite.