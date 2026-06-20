Windows sait afficher un thème sombre, mais pas le déclencher tout seul au coucher du soleil. Microsoft a fini par s'en occuper fin 2025. Auto Dark Mode, lui, le fait depuis des années, et va beaucoup plus loin.
Régler son thème Windows en mode sombre demande trois clics dans les paramètres de personnalisation. Le problème, c'est qu'il y reste, sombre à midi comme à minuit, jusqu'à ce que vous retourniez le changer à la main. Sur smartphone, la bascule se fait toute seule depuis des années. Sur Windows, il a fallu attendre, ou installer Auto Dark Mode.
Du lever au coucher du soleil, sans y penser
Auto Dark Mode applique le thème clair le jour et le thème sombre le soir, selon des horaires que vous fixez ou selon le lever et le coucher du soleil de votre position (via la géolocalisation ou des coordonnées entrées à la main). La bascule touche l'ensemble de l'interface : barre des tâches, menu Démarrer, applications compatibles.
- Prise en compte des heures de coucher et de lever du soleil
- Plages horaires personnalisables
- Raccourcis clavier paramétrables
L'outil ne s'arrête pas au thème. Il peut aussi changer le fond d'écran, la couleur d'accent, le curseur de la souris, et même appliquer un fichier .theme complet à chaque transition. Quelques garde-fous bienvenus complètent le tableau : l'application évite de basculer pendant une partie de jeu (fini le flash blanc en plein match) et peut forcer le mode sombre dès que le PC passe sur batterie. Le tout pèse quelques mégaoctets, tourne en arrière-plan sans droits administrateur, et se désinstalle proprement.
PowerToys fait pareil, alors pourquoi Auto Dark Mode ?
Depuis octobre 2025 et la version 0.95 de PowerToys, Microsoft propose enfin son propre planificateur de thème, baptisé Light Switch. Horaires fixes, mode lever/coucher du soleil, raccourci clavier : les bases y sont. Le lancement a d'ailleurs été mouvementé, le module s'étant activé tout seul chez nombre d'utilisateurs, dont le thème se mettait à changer sans prévenir (Microsoft a corrigé le tir depuis). Reste que Light Switch se contente de basculer le thème, là où Auto Dark Mode synchronise aussi le fond d'écran, le curseur et la couleur d'accent, ajoute ses conditions de jeu et de batterie, et accepte des scripts personnalisés.
L'un coche la case, l'autre traite le sujet en entier. Côté garanties, Auto Dark Mode affiche près de 9 500 étoiles sur GitHub, une licence libre GPL, et une version récente passée à WinUI 3.
Quand le géant met des années à copier un utilitaire gratuit, et le fait à moitié, le choix de l'original se passe presque de commentaire.
- Prise en compte des heures de coucher et de lever du soleil
- Plages horaires personnalisables
- Raccourcis clavier paramétrables