L'outil ne s'arrête pas au thème. Il peut aussi changer le fond d'écran, la couleur d'accent, le curseur de la souris, et même appliquer un fichier .theme complet à chaque transition. Quelques garde-fous bienvenus complètent le tableau : l'application évite de basculer pendant une partie de jeu (fini le flash blanc en plein match) et peut forcer le mode sombre dès que le PC passe sur batterie. Le tout pèse quelques mégaoctets, tourne en arrière-plan sans droits administrateur, et se désinstalle proprement.

PowerToys fait pareil, alors pourquoi Auto Dark Mode ?

Depuis octobre 2025 et la version 0.95 de PowerToys, Microsoft propose enfin son propre planificateur de thème, baptisé Light Switch. Horaires fixes, mode lever/coucher du soleil, raccourci clavier : les bases y sont. Le lancement a d'ailleurs été mouvementé, le module s'étant activé tout seul chez nombre d'utilisateurs, dont le thème se mettait à changer sans prévenir (Microsoft a corrigé le tir depuis). Reste que Light Switch se contente de basculer le thème, là où Auto Dark Mode synchronise aussi le fond d'écran, le curseur et la couleur d'accent, ajoute ses conditions de jeu et de batterie, et accepte des scripts personnalisés.

L'un coche la case, l'autre traite le sujet en entier. Côté garanties, Auto Dark Mode affiche près de 9 500 étoiles sur GitHub, une licence libre GPL, et une version récente passée à WinUI 3.