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Une étude inutile et évidente. Forcément, lorsque la densité d’objets stockés augmente, le coût de manutention augmente pas besoin d’une étude pour ça. Forcément, les robots ont une meilleure productivité que les humains, déjà parce qu’ils « bossent » H24, que l’entrepôt est fait pour eux et qu’ils consomment moins qu’un tas de chair (en plus de ne pas faire grève), c’est d’ailleurs pour cela que nous les utilisons (et pour le coût d’exploitation très réduit). Donc l’étude qui donne des recommandations au fabricant pour qu’il soit plus écovertueux, c’est un peu du foutage de gueule d’administratifs. Merci, mais c’est notre argent qui finance de genre d’étude bidon, donc un peu plus de pragmatisme dans le choix des missions de l’ADEME et des dépenses engagées serait bienvenu.