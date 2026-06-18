La marque met également en avant une conception pensée pour durer : résistance aux UV, protection contre les éclaboussures avec certification IPX4, batterie remplaçable et possibilité d’utiliser l’enceinte directement sur secteur, même sans batterie. Un détail loin d’être anodin sur un produit de ce tarif.



Car Sonoro vise clairement le haut du panier. La VIBES L est annoncée à 699 euros TTC, tandis que la VIBES XL grimpe à 999 euros TTC. Un boîtier de transport est aussi proposé en option à 99 euros.