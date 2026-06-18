Connue pour ses systèmes audio domestiques au design soigné, Sonoro sort de la maison. La marque allemande annonce les VIBES L et VIBES XL, deux enceintes d’extérieur premium pensées pour sonoriser une terrasse, un jardin ou les abords d’une piscine sans sacrifier l’esthétique.
Sonoro tente une première incursion outdoor qui entend visiblement occuper un terrain plus lifestyle que celui de la simple enceinte Bluetooth nomade.
Une enceinte outdoor qui soigne autant le son que le décor
Avec VIBES, Sonoro ne cherche pas vraiment à concurrencer les petites enceintes portables que l’on glisse dans un sac. Le produit assume au contraire un format plus statutaire, presque décoratif, avec une silhouette verticale, un habillage en tissu acoustique et des profilés en aluminium brossé. Trois coloris sont annoncés : blanc, taupe et noir.
La promesse repose aussi sur une diffusion sonore à 360°. Chaque enceinte embarque quatre haut-parleurs large bande de 3 pouces, accompagnés d’un caisson de basses avec amplification dédiée. La VIBES L s’appuie sur un woofer de 6,5 pouces, tandis que la VIBES XL passe à 8 pouces, de quoi viser une restitution plus généreuse dans le grave.
Bluetooth aptX, Auracast et batterie remplaçable
Côté connectivité, Sonoro annonce du Bluetooth aptX, ainsi que la prise en charge d’Auracast. Ce dernier point est intéressant, puisqu’il permet de synchroniser plusieurs enceintes VIBES entre elles, par exemple pour couvrir un espace extérieur plus vaste ou créer une ambiance sonore homogène lors d’une soirée.
La marque met également en avant une conception pensée pour durer : résistance aux UV, protection contre les éclaboussures avec certification IPX4, batterie remplaçable et possibilité d’utiliser l’enceinte directement sur secteur, même sans batterie. Un détail loin d’être anodin sur un produit de ce tarif.
Car Sonoro vise clairement le haut du panier. La VIBES L est annoncée à 699 euros TTC, tandis que la VIBES XL grimpe à 999 euros TTC. Un boîtier de transport est aussi proposé en option à 99 euros.