Les acteurs du contenu pornographique sont en guerre contre la volonté de l'État de mettre en place des pare-feux bien avant la loi SREN de 2024. Webgroup Czech Republic et NKL Associates, qui possèdent notamment les plateformes XVideos et XNXX, avaient déjà attaqué en justice en décembre 2021 et janvier 2022 l'État contre des mesures de vérification d'âge pouvant naître, à la suite d'un décret pris quelques mois plus tôt.

Saisi du dossier, le Conseil d'État s'était tourné en mars 2024 vers la Cour de justice de l'UE (CJUE) pour cette question, alors que la loi SREN était entretemps votée. Celle-ci vient finalement d'annoncer son arrêt, qui indique que les États membres de l'Union européenne peuvent décider d'imposer des mesures de vérification d'âge.