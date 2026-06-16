Le passage au web marque un changement important pour cette fonctionnalité. Jusqu’ici, le simulateur était lié à l’application téléchargeable, ce qui le rendait moins visible et moins accessible au grand public. Son arrivée dans le navigateur permet de le lancer sans installation, directement depuis le site de Google Earth.

Pour y accéder, la marche à suivre reste assez simple. Il faut ouvrir le site, cliquer sur « Explorer la Terre », se rendre dans le menu « Outils », puis sélectionner « Simulateur de vol ». L’utilisateur prend ensuite les commandes d’un avion à l’aide du clavier et de la souris, avec différentes informations affichées à l’écran pendant le vol.

En passant de « Plan » à « Satellite », il est possible de profiter des images satellites et de la carte 3D sous un autre angle. Le simulateur devient alors un moyen de redécouvrir des lieux familiers ou de parcourir n’importe quelle région du globe depuis les airs.