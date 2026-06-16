Depuis quelques jours, le simulateur de vol intégré à Google Earth est accessible gratuitement dans la version web de l'outil. Une fonctionnalité vieille de près de vingt ans qui sort enfin de l'ombre.
Le simulateur de vol de Google Earth n’est pas une nouveauté à proprement parler, mais il était jusqu’ici difficile à trouver. Lancée en 2007 dans l’application de bureau, cette fonction permettait déjà de prendre les commandes d’un avion virtuel pour parcourir le globe à partir d’images satellites. Son accès, limité au logiciel installé sur ordinateur et déclenché par une combinaison de touches, l’avait toutefois maintenue dans une relative discrétion. Depuis le 12 juin, l’outil est désormais proposé gratuitement dans la version web de Google Earth, directement depuis le navigateur et sans téléchargement requis.
Google Earth ouvre son simulateur de vol au navigateur web
Le passage au web marque un changement important pour cette fonctionnalité. Jusqu’ici, le simulateur était lié à l’application téléchargeable, ce qui le rendait moins visible et moins accessible au grand public. Son arrivée dans le navigateur permet de le lancer sans installation, directement depuis le site de Google Earth.
Pour y accéder, la marche à suivre reste assez simple. Il faut ouvrir le site, cliquer sur « Explorer la Terre », se rendre dans le menu « Outils », puis sélectionner « Simulateur de vol ». L’utilisateur prend ensuite les commandes d’un avion à l’aide du clavier et de la souris, avec différentes informations affichées à l’écran pendant le vol.
En passant de « Plan » à « Satellite », il est possible de profiter des images satellites et de la carte 3D sous un autre angle. Le simulateur devient alors un moyen de redécouvrir des lieux familiers ou de parcourir n’importe quelle région du globe depuis les airs.
Google Earth n’est pas Flight Simulator, et c’est justement le principe
Cette version web a été adaptée pour fonctionner directement dans l’environnement 3D de Google Earth. Pensé avant tout pour l’exploration, l’outil mise sur une prise en main immédiate avec des contrôles simples permettant de modifier la trajectoire ou l’altitude de l’appareil au fil du survol. Le pilotage reste volontairement accessible, avec une expérience pensée pour parcourir librement les paysages sans reproduire les réglages détaillés d’un véritable poste de commande.
Pour les amateurs de simulation aérienne, le rapprochement avec Microsoft Flight Simulator est presque inévitable. Pourtant, en y regardant d'un peu plus près, les ressemblances restent finalement assez limitées. En effet, là où le titre de Microsoft pousse le réalisme du pilotage et la reproduction détaillée des conditions de vol, Google Earth adopte une approche beaucoup plus simple. Ici, il n’est pas question de reproduire l’expérience d’un cockpit ou de viser la précision d’un simulateur exigeant, mais plutôt d’offrir une manière intuitive de parcourir le globe et d’admirer les environnements en 3D.
Précision importante : comme le simulateur fonctionne dans le navigateur et s’appuie sur l’affichage en ligne de la carte 3D, la fluidité peut varier selon la connexion internet et la puissance de l’ordinateur. Des temps de chargement peuvent donc apparaître lors de l’utilisation.
- Logiciel intuitif et disponible en français
- Grande richesse d'informations
- Support communautaire important