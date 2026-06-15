D'après les données nPerf du 15 juin 2026, la France décroche la première place du classement du streaming mobile parmi les pays de superficie comparable, avec un indice de performance de 79,2 %, en devançant le Vietnam et la Thaïlande.
La plateforme indépendante de mesure des performances Internet, nPerf, a dévoilé ce lundi 15 juin un étonnant classement, celui du streaming mobile parmi les pays de superficie comparable. Et figurez-vous que selon ses données, c'est la France qui grimpe en tête du classement, sur la période courant de janvier à avril 2026. Avec un indice de 79,2 %, l'Hexagone devance le Vietnam et la Thaïlande, deux pays très appréciés des touristes français, et permet de lire des vidéos en 1080p ou 4K presque sans coupure. L'écart avec d'autres pays, parfois situés à l'autre bout du classement, est assez considérable.
La France décroche la première place du classement nPerf du streaming mobile
Entre le 1er janvier et le 29 avril 2026, nPerf a passé au crible un total de vingt pays choisis pour leur superficie proche de celle de la France. Résultat, l'Hexagone rafle la première place avec un indice de performance streaming de 79,2 %, calculé à partir de tests vidéo en 720p, 1080p et 4K.
Concrètement, ce score, qui mérite bien quelques explications, traduit une expérience fluide pour les fans de vidéo en haute définition. Un indice de 79,2 % signifie que les contenus en 1080p ou 4K se chargent presque instantanément, sans mise en mémoire tampon ni chute soudaine de résolution. De quoi rassurer ceux qui regardent leurs séries en mobilité.
Sur le podium, la France devance de peu le Vietnam (78,2 %) et la Thaïlande (76,7 %). Entre le premier et le troisième, vous remarquerez que l'écart n'excède pas 2,5 points : la concurrence se joue désormais sur des marges plus resserrées, bien loin de l'écart observé entre le haut et le bas du classement.
Du Maroc au Venezuela, un monde de différences en streaming mobile
Juste derrière le trio de tête, on retrouve le Maroc (71,7 %) et l'Ukraine (70,9 %), qui occupent une honorable place de milieu de tableau, devant l'Espagne (69,4 %) et le Chili (65,7 %). Plus loin, le Pakistan (61,7 %) et le Pérou (60,5 %) connaissent davantage de difficultés et de ralentissements en très haute définition.
La moyenne des vingt pays sélectionnés s'établit autour de 62 %, révélant de fortes inégalités. En Thaïlande, regarder une série en 4K ressemble à l'expérience que l'on peut vivre ici en France, alors qu'en Côte d'Ivoire (51,8 %) ou à Madagascar (54,5 %), les usagers doivent hélas souvent composer avec une qualité réduite ou des pauses fréquentes.
En bas du classement, l'Afrique du Sud (50,8 %) et le Kenya (48,7 %) talonnent la Colombie (48,6 %), la Bolivie (46,7 %) et le Venezuela (42,7 %), qui ferment la marche. Dans ces trois derniers pays, le streaming en 720p peut déjà coincer, avec des effets comme des chargements interminables et davantage de pixellisation.