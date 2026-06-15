La plateforme indépendante de mesure des performances Internet, nPerf, a dévoilé ce lundi 15 juin un étonnant classement, celui du streaming mobile parmi les pays de superficie comparable. Et figurez-vous que selon ses données, c'est la France qui grimpe en tête du classement, sur la période courant de janvier à avril 2026. Avec un indice de 79,2 %, l'Hexagone devance le Vietnam et la Thaïlande, deux pays très appréciés des touristes français, et permet de lire des vidéos en 1080p ou 4K presque sans coupure. L'écart avec d'autres pays, parfois situés à l'autre bout du classement, est assez considérable.