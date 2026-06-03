Quels sont les VPN les plus rapides ? Le baromètre en juin 2026

Les performances d’un VPN dépendent autant du serveur choisi que de la distance, du protocole utilisé ou du routage appliqué par le fournisseur. Pour ce baromètre de juin 2026, nous avons testé les principaux services du marché sur plusieurs localisations, afin de comparer leurs débits descendants, leurs débits montants et leur latence dans des conditions aussi homogènes que possible.
Le top 3 des VPN les plus performants en juin 2026
- 🥇 Surfshark – Le VPN le plus rapide du marché
- 🥈 PureVPN – Le plus réactif des VPN
- 🥉 ExpressVPN – Le VPN le plus équilibré entre download, upload et ping
Surfshark VPN
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
PureVPN
- Réseau vaste et bonne couverture internationale
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Couverture multiplateforme très large
- Passif no-log encore encombrant
- Réseau vaste et bonne couverture internationale
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Couverture multiplateforme très large
- Passif no-log encore encombrant
ExpressVPN
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Notre lecture repose sur trois indicateurs. Le débit descendant, d’abord, reste le plus visible au quotidien pour le streaming, le téléchargement, la navigation lourde ou les mises à jour volumineuses. Le débit montant, ensuite, devient plus parlant dès que l’on envoie des fichiers, que l’on synchronise des contenus dans le cloud ou que l’on travaille à distance. La latence, enfin, renseigne sur la réactivité de la connexion, un point à surveiller pour le jeu en ligne, la visioconférence ou la prise en main à distance.
Ce baromètre ne cherche donc pas à désigner un VPN imbattable sur tous les usages. Il permet plutôt de distinguer plusieurs profils de performance, selon que l’on privilégie la vitesse brute, l’envoi de données ou le temps de réponse.
En juin 2026, Surfshark s’empare de la première place grâce à un excellent niveau en download, au meilleur upload du panel sur serveur français et à une très bonne tenue sur les localisations étrangères, en particulier au Japon. PureVPN signe de son côté la meilleure latence relevée en France, dans un peloton très serré avec NordVPN, CyberGhost, PIA et ExpressVPN. ExpressVPN conserve enfin le profil le plus homogène du mois, porté par des débits presque aussi élevés que ceux de Surfshark en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais également par une très bonne régularité d’un créneau horaire et d’un jour de test à l’autre.
Dans les coulisses de notre baromètre
Les mesures ont été réalisées sur une connexion fibre stable, avec un débit de référence sans VPN établi à 921,9 Mb/s en download, 794,7 Mb/s en upload et 1,3 ms de latence. Cette base ne sert pas à classer les fournisseurs, mais elle permet de situer les pertes observées après activation du tunnel chiffré.
Pour chaque service, nous avons retenu la configuration la plus pertinente pour les performances, telle qu’elle est proposée par défaut ou recommandée par l’éditeur. WireGuard a été privilégié quand il était disponible, tandis que les protocoles propriétaires ont été conservés chez les fournisseurs qui les utilisent pour optimiser les débits, comme Lightway chez ExpressVPN, NordLynx chez NordVPN ou Dausos chez Surfshark.
La France a servi de localisation principale pour les mesures de référence. Des relevés complémentaires ont ensuite été réalisés aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, afin d’observer la manière dont chaque service encaisse l’éloignement géographique. Lorsque l’application proposait une sélection automatique du serveur le plus rapide ou le plus pertinent, ce choix a été conservé.
Les tests ont été répartis sur trois jours consécutifs, à raison de trois créneaux quotidiens (9h, 13h et 18h). L’objectif n’était pas de figer une valeur absolue, mais de lisser autant que possible les effets d’une saturation ponctuelle, d’un routage moins favorable ou d’un incident temporaire sur l’infrastructure du fournisseur.
Consulter le détail des relevés
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, l’ensemble des performances brutes relevées pour ce baromètre est disponible dans un fichier dédié. Il regroupe le détail des mesures effectuées pour chaque fournisseur, sur chaque créneau horaire et pour chaque jour de test.
Premiers repères : une hiérarchie locale très serrée, mais des profils déjà différents
À la lecture d’ensemble, les mesures françaises dessinent surtout un haut de classement très compact. Trois services tendent très fortement vers les relevés de la connexion de référence sans VPN, avec des différences marginales en débit descendant. Sur une ligne fibre rapide, cet écart a peu de chances de se traduire par une variation perceptible au quotidien, tant les résultats se situent déjà à un niveau élevé.
La comparaison avec l’upload, la latence et les mesures hors de France permet toutefois de nuancer cette première impression. Les écarts se creusent selon le sens du trafic, le temps de réponse et la localisation choisie, avec des dégradations plus ou moins marquées à mesure que le serveur s’éloigne. Le classement du mois repose donc sur cette lecture croisée, qui distingue les services très rapides en local, les fournisseurs plus réguliers sur la durée et les VPN les mieux armés pour conserver de bons débits à l’international.
Débits descendants en France
En débit descendant, le trio de tête passe nettement au-dessus des 850 Mb/s sur serveur français. NordVPN garde la première place à 888,5 Mb/s, devant ExpressVPN à 866,8 Mb/s et Surfshark à 864,9 Mb/s. À ce niveau, l’écart sert surtout à ordonner le tableau, beaucoup moins à différencier l’expérience au quotidien.
Proton VPN suit à 729,2 Mb/s, puis PIA à 687,6 Mb/s. Les deux fournisseurs se placent un cran derrière, mais conservent d’excellentes performances pour les usages exigeants, du téléchargement de gros fichiers au streaming en très haute définition.
Plus loin, PureVPN atteint 569 Mb/s, tandis que CyberGhost signe une progression appréciable par rapport au mois dernier et repasse au-dessus des 500 Mb/s, à 518,2 Mb/s. PrivadoVPN ferme le classement à 379,8 Mb/s. Le résultat paraît plus modeste face au reste du panel, mais il demeure très honorable en valeur absolue. Sur une connexion domestique classique, un tel débit laisse encore une marge confortable pour les usages courants.
Débits ascendants en France
En débit montant, Surfshark distance largement le reste du panel. Le service atteint 644,9 Mb/s sur serveur français, soit le meilleur relevé du mois sur cet indicateur. Derrière, PrivadoVPN change complètement de profil. Dernier en download, il grimpe à la deuxième place en upload, à 515,4 Mb/s, devant Proton VPN à 461,9 Mb/s et PureVPN à 445,2 Mb/s.
La suite du tableau gravite autour de valeurs plus proches, toutes supérieures à 300 Mb/s. NordVPN atteint 368,7 Mb/s, PIA 358,4 Mb/s, CyberGhost 330,7 Mb/s et ExpressVPN 327 Mb/s. Les écarts existent, mais ils concernent surtout les usages très intensifs. Pour de la visioconférence, des synchronisations cloud régulières ou des envois de fichiers ponctuels, l’ensemble du panel conserve un niveau très correct.
Latence en France
Sur le ping, PureVPN prend la tête du relevé français à 2,8 ms. NordVPN suit à 3 ms, devant CyberGhost à 3,6 ms et PIA à 4 ms. Ce premier groupe se situe à un excellent niveau pour un serveur local, avec des temps de réponse très bas, adaptés aux usages sensibles à la réactivité.
ExpressVPN suit de très près à 4,3 ms, puis Surfshark à 5,9 ms. Les deux services restent sur de très bonnes valeurs, sans écart réellement perceptible au quotidien.
Proton VPN se place plus loin à 13,6 ms, tandis que PrivadoVPN ferme le classement à 29 ms. Ces mesures restent acceptables pour naviguer, streamer ou travailler en ligne, mais elles conviennent moins aux usages qui dépendent fortement du temps de réponse, comme le jeu en ligne ou la prise en main à distance. Dans ces cas-là, mieux vaut tester un autre serveur ou privilégier les fournisseurs les mieux placés sur cet indicateur.
Les débits et le ping à l’épreuve de la distance
Hors de France, le Royaume-Uni reste la localisation la plus favorable du panel. NordVPN (889,3 Mb/s), Surfshark (885,4 Mb/s) et ExpressVPN (868,8 Mb/s) y conservent des débits descendants très élevés, presque au niveau des mesures françaises. Derrière, Proton VPN (572,9 Mb/s), PureVPN (549,9 Mb/s), PrivadoVPN (542,5 Mb/s) et CyberGhost (538,1 Mb/s) se maintiennent au-dessus des 500 Mb/s, tandis que PIA ferme la marche sans tomber très bas pour autant (479,9 Mb/s).
Les États-Unis creusent davantage les écarts. ExpressVPN (772,2 Mb/s) et Surfshark (769,1 Mb/s) dominent nettement cette localisation, avec des débits descendants très proches l’un de l’autre, là où NordVPN recule beaucoup plus franchement malgré son excellente mesure en France et au Royaume-Uni (327,6 Mb/s). PrivadoVPN (482,1 Mb/s), PIA (457,2 Mb/s), CyberGhost (440,7 Mb/s) et Proton VPN (402,6 Mb/s) composent un groupe intermédiaire, tous situés autour des 400 à 480 Mb/s, devant PureVPN (311,2 Mb/s).
Le Japon confirme enfin son statut de localisation la plus exigeante. Tous les services ralentissent, mais pas dans les mêmes proportions. Surfshark conserve la meilleure tenue en download (395,4 Mb/s), loin devant PIA (295 Mb/s), puis un groupe plus compact formé par ExpressVPN (254,6 Mb/s), Proton VPN (254,6 Mb/s), NordVPN (247,7 Mb/s), PrivadoVPN (224,8 Mb/s), CyberGhost (212 Mb/s) et PureVPN (198,2 Mb/s).
Côté latence, la tendance suit assez logiquement la distance. Le Royaume-Uni reste très confortable, avec des temps de réponse encore bas pour l’ensemble du panel. Les États-Unis introduisent un premier palier, plus marqué mais encore attendu pour une connexion transatlantique. Le Japon tire en revanche toutes les mesures vers le haut, avec des valeurs qui deviennent nettement moins adaptées aux usages en temps réel. Dans cette lecture internationale, PrivadoVPN, Surfshark et NordVPN s’en sortent le mieux sur les serveurs les plus éloignés.
Ce qu'il faut retenir de ce baromètre de juin 2026
Ce baromètre de juin 2026 confirme surtout que sur serveur français, le débit descendant ne suffit plus à départager les meilleurs VPN du panel. Les écarts restent faibles en tête de classement, et même les services moins bien placés affichent des niveaux largement suffisants pour les usages courants. Pour choisir un VPN performant, il faut donc regarder ce que chaque fournisseur donne en upload, en latence et sur les localisations plus éloignées.
Surfshark s’impose grâce au profil le plus complet du mois. ExpressVPN suit de près, porté par des débits élevés et une très bonne régularité d’un relevé à l’autre. PureVPN prend l’avantage sur la réactivité locale, tandis que PrivadoVPN montre qu’un service moins rapide en téléchargement peut se révéler bien meilleur en envoi de données.
On rappellera enfin que si ces benchmarks donnent une idée fiable du confort d’usage, ils ne suffisent pas à juger un VPN. Prix, politique de confidentialité, audits, architecture réseau, qualité des applications et fonctions de sécurité restent déterminants au moment de choisir un service.