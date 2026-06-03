Quels sont les VPN les plus rapides ? Le baromètre en juin 2026

Les mesures ont été réalisées sur une connexion fibre stable, avec un débit de référence sans VPN établi à 921,9 Mb/s en download, 794,7 Mb/s en upload et 1,3 ms de latence. Cette base ne sert pas à classer les fournisseurs, mais elle permet de situer les pertes observées après activation du tunnel chiffré.

Pour chaque service, nous avons retenu la configuration la plus pertinente pour les performances, telle qu’elle est proposée par défaut ou recommandée par l’éditeur. WireGuard a été privilégié quand il était disponible, tandis que les protocoles propriétaires ont été conservés chez les fournisseurs qui les utilisent pour optimiser les débits, comme Lightway chez ExpressVPN, NordLynx chez NordVPN ou Dausos chez Surfshark.

La France a servi de localisation principale pour les mesures de référence. Des relevés complémentaires ont ensuite été réalisés aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, afin d’observer la manière dont chaque service encaisse l’éloignement géographique. Lorsque l’application proposait une sélection automatique du serveur le plus rapide ou le plus pertinent, ce choix a été conservé.

Les tests ont été répartis sur trois jours consécutifs, à raison de trois créneaux quotidiens (9h, 13h et 18h). L’objectif n’était pas de figer une valeur absolue, mais de lisser autant que possible les effets d’une saturation ponctuelle, d’un routage moins favorable ou d’un incident temporaire sur l’infrastructure du fournisseur.